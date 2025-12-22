БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
До 5 януари 2026 г. земеделците избират как да облагат доходите си за бъдещи периоди

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Снимка: Архив/БТА
Физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, могат да изберат реда за облагане на доходите си от дейността за бъдещи периоди в срок до 5 януари 2026 г., съобщават от Националната агенция за приходите. Правото на избор се упражнява в срок до 31 декември на преходната година, но тъй като последният ден на 2025 г. е почивен, срокът изтича на 5 януари 2026 г.

От НАП уточняват, че изборът е валиден за 5 последователни данъчни години и не е необходимо той да се потвърждава ежегодно с подаване на нова декларация.

При облагане по реда, предвиден за едноличните търговци, регистрираните като земеделски стопани физически лица не могат да ползват правото за преотстъпване на данъка върху годишната данъчна основа, който е предвиден в чл.48, ал.6 от ЗДДФЛ.

Новорегистрираните през 2025 г. земеделски стопани могат да изберат за същата година да се облагат с данък върху годишната данъчна основа по реда, предвиден за едноличните търговци (чл.28 от ЗДДФЛ), като изборът се декларира в годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2025 г.

В случай че желаят да продължат с този ред на облагане и през следващите пет години, е необходимо да подадат декларация по чл.29а, ал.4 от ЗДДФЛ в срок до 5 януари 2026 г.

Декларацията се подава лично от земеделския стопанин или негов упълномощен представител в офиса на НАП по постоянен адрес на физическото лице или по електронен път, чрез Портала за електронни услуги на приходната агенция, или по пощата.

