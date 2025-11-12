"Мизерията е ужасна, не дават вода и храна": Искат закриване на хосписи в Черноморец и Поморие

В този час в Бургас се провежда протест срещу условията в хосписи, разположени в Черноморец и Поморие.

Сред недоволните има и бивши служители, които твърдят, че условията там са крайно тревожни, нечовешки и опасни за възрастните хора.

Протестиращите настояват за закриване на хосписите, а в мрежата вече се разпространява и онлайн петиция, която призовава за спешна намеса на институциите.

Петя Стоянова, която е работила в двата хосписа разказа, че са предлагани пари срещу мълчанието на хората.

"Всички живеят там просто в мизерия. Мизерията е ужасна. Не се дава вода. Не се дава храна".

Друга жена разказа, че нейният баща си е отишъл за 4 часа в хоспис "Миладинов".

От РЗИ посочиха, че няма регистриран хоспис в град Черноморец. Призова всички, които имат близки на подобно място да се погрижат за тяхното извеждане от тази сграда. Допълни, че там няма осигурени условия за отглеждането на възрастни хора.

"Това е едно заличено заведение, в което в момента статутът е никакъв. Няма статут дори и на дом за настаняване на хора".

