Мерките срещу мръсния въздух: От 1 декември влиза в сила нискоемисионната зона в София

От 1 декември в София влиза в сила забраната за навлизане в центъра на моторни превозни средства, които не отговарят на определените екологични изисквания. Тази година обхватът на мярката ще бъде разширен.

Според данни на Столичната община през изминалия зимен сезон концентрацията на азотен диоксид в зоната на "малкия ринг" е намаляла с над 10%.

Преди въвеждането на зоната дневно са навлизали около 20 000 от най-замърсяващите автомобили, а след това броят им спаднал на близо 2000.

От 1 декември до 28 февруари 2026 г. в т. нар. "малък ринг", което е в идеалния център на София, няма да се допускат превозни средства от I и II екогрупа. От тази година за тези от I екогрупа ще е забранено да се движат и в "големия ринг".

"Въвеждането на нискоемисионната зона за автомобили не е антисоциална или дискриминационна мярка. Всъщност е точно обратното - автомобилът може да е удобство, но здравето е безценно и ние няма да правим компромис с това", заяви Надежда Бобчева, заместник-кмет по екология в Столична община.

Граничните булеварди не са част от нискоемисионната зона и преминаването по тях на всички превозни средства е позволено.

На входовете на зоните камери ще следят кой влиза и излиза в нискоемисионния ринг. Те ще заснемат номера на всяка кола, а софтуер веднага проверява дали колата попада в забранената екогрупа и кой е собственикът на автомобила.

Целият процес е автоматизиран, а знаците ясно показват откъде започва зоната - така шофьорите ще могат да знаят кога навлизат в нея.

"В обхвата на двата ринга са поставени 180 камери. Глобите са в размер на 50 лв. за физически лица и до 1000 лв. за юридически", допълни Виктор Чаушев, заместник-кмет по транспорт и градска мобилност в Столична община.

Екогрупата на автомобила може да бъде проверена при минаването на годишен технически преглед.

"Екогрупата се определя спрямо евростандарта на автомобила и годината на производство, не се взима под внимание какви емисии дава автомобилът, ако даде превъзходни емисии - няма да му се повиши екогрупата, просто ще е годен за движение по пътищата", коментира Роберт Любенов, автомобилен експерт.

А хората и тази година приеха новината различно.

"Никой не може да ме убеди, че най-големият замърсител в София са колите. Най-големият замърсител в София са тези, които горят битови отпадъци, гуми". "Аз нямам проблеми с тази кола да влизам, но има други хора, така че ми се струва малко прибързано".

От Столичната община отново призоваха да се ползва градският транспорт.