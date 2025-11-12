Какво е бъдещето на Ивицата Газа? Месец след примирието между Израел и Хамас - има ли отговор

Какво е бъдещето на Ивицата Газа? Месец след примирието между Израел и Хамас категоричен отговор на този въпрос няма.

Франция обеща да помогне за изготвяне на проект за конституция на бъдеща палестинска държава на среща между президента Макрон и палестинския му колега Абас в Париж.

Но Израел продължава да отхвърля всякаква възможност за палестинска държавност.

Все по-вероятен изглежда сценарият за фактическо разделяне на Газа на сектор, контролиран от Израел и част, управлявана от Хамас. Какво предвижда този сценарий?

Израел контролира 53% от Газа. Палестинците са натъпкани в палаткови лагери в останалата част, която е под контрола на Хамас. Двата сектора са разделени от жълта линия, издигната от израелската армия.

"Не можем да допуснем фрагментация на Газа. Газа е една и е част от окупираните палестински територии", заяви Айман Сафади, министър на външните работи на Йордания.

След примирието няма график или механизми за прилагане на следващите етапи от мирния план. Хамас отказва да се разоръжи, Израел отхвърля роля на подкрепяната от Запада Палестинска автономия, която разполага с полицаи, обучени в Египет и Йордания.

Създаването на многонационални сили, които да поемат сигурността вместо израелските военни остава също несигурно.

"Газа не трябва да се окаже в ничия земя между войната и мира. Има неотложна нужда от напредък", допълни Ивет Купър, министър на външните работи на Великобритания.

Без напредък сегашната жълта линия ще се превърне в постоянна граница, посочват дипломати. Европейските и особено арабските държави отказват да изпратят контингенти извън мироопазваща мисия и ако има риск от пряка конфронтация с Хамас или други палестински групировки.

"Нуждаем се от запълване на вакуума в Газа по отношение на сигурността, администрацията, и трябва да го направим възможно най-бързо за да предотвратим връщане на Хамас на власт. Това отново ще накара Израел да прибегне до военна сила", добави Йохан Вадефул, министър на външните работи на Германия.

Има идея Хамас да унищожи оръжието си под международно наблюдение, вместо да го предаде на Израел, който вече строи инфраструктура в сектора на Газа под негов контрол. Сателитни снимки показват разчистване на отломките в могили като постове за военните, полага се и нов асфалт.

"Всички райони на Газа еднакво заслужават възстановяване. Хамас е готов да предаде властта за да започне възстановяване", коментира Хазем Касем, говорител на Хамас.

Премиерът Нетаняху обеща да поддържа буферна зона по границата с Газа, за да изключи повторение на нападението на Хамас.

"Едва чакаме да се отървем от окупацията, а тя да се върне, да раздели Газа на източна и западна част, това е недопустимо", каза още Мохамед Джундия, разселен палестинец.

Без натиск на Вашингтон върху Израел за включване на Палестинската автономия и създаване на независима държава, примирието е максимумът, посочват пред Ройтерс европейски представители.