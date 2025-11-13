Нов вид финтех измами: Български потребители подлъгвани чрез превалутиране на лева в евро

В България се наблюдава нов вид киберизмами, свързани с финтех компании, при които потребители губят пари чрез фалшиви обаждания и манипулации. Това обясни в "Денят започва" комисар Светлин Лазаров, началник на отдел “Дигитални анализи и киберразузнаване” при дирекция “Киберпрестъпност” на ГДБОП. По думите му това са изключително нов тип кибер измами.

„Българските потребители получават обаждане по приложения за комуникация, на жертвата се изписва, че съобщението е от въпросната финтех комания, разговорът е изцяло на английски език. Разговорът е на английски език, разпитва се жертвата, придобива се допълнителна информация за д асе спечели доверие от на жертвата“, обясни той.

След това жертвата е подтиквана да направи превод от своята сметка или да предостави данни за дебитната карта, асоциирана със сметката във финтех компанията.

„Тече един такъв разговор, в който печелят доверието на жертвата и наистина го убеждават, че това е от поддръжката на въпросната финтех компания, защото в крайна сметка се получава една заплаха, че ако не изпълни тези действия, сметката му във въпросната финтех компания ще бъде закрита и наличните средства, които са там, ще бъдат изгубени. Даже тук, преди 24 часа, получихме пореден сигнал към въпросната измама. Даже се разиграва нова роля, именно с превалутирането на лева в евро. Именно това се използва вече като мотив за тази измама. Казват, трябва да превалутираме вашата сметка във връзка с преминаването на лева към евро, затова вашите пари трябва да бъдат прехвърлени на служебна наша сметка и ще ви бъдат върнати обратно в евро“, уточни Лазаров.

В тази връзка се уточнява, че превалутирането от лева в евро във всички банки става автоматично.

Според комисар Лазаров потребителите трябва да са особено внимателни при такива обаждания и да не извършват транзакции към други сметки.

„Ако жертвата реагира бързо, е възможно да се спре транзакцията, но след 24 часа сумите вече се осчетоводяват, теглят физически от сметките на измамниците. Изтеглят ли се физически, тяхното възстановяване клони към нула“, предупреди експертът.

Той предупреди, че във връзка с предстоящия "черен петък" и промоции, киберизмамниците се активизират допълнително.