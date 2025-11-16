От българския национален отбор уважиха поклонението пред Стоян Йорданов

Селекционерът на България Александър Димитров и тримата вратари на националния отбор – Димитър Митов, Димитър Евтимов и Алекс Божев, уважиха поклонението пред легендата на българския футбол Стоян Йорданов, което се проведе по-рано днес в храма "Света Параскева" в София.

Четиримата поднесоха венец и изказаха съболезнования от името на целия представителен тим и Българския футболен съюз пред близките и семейството на емблематичния вратар на ЦСКА.

Стоян Йорданов ни напусна в петък, 14 ноември, на 81-годишна възраст. С екипа на ЦСКА той печели 8 титли и 5 купи на страната. Част е от отбора на "червените", изправил се в полуфиналите с Интер в турнира за КЕШ през 1967 г. Има 25 мача за националния отбор на България, участник на Мондиал 1970 в Мексико и носител на олимпийско сребро от игрите в Мексико през 1968 г.

Поклон пред светлата му памет!

Настоящият спортен директор на ЦСКА Бойко Величков и бившият изпълнителен директор на клуба Стоян Орманджиев също присъстваха.

За да изпратят бившия страж на България и "червените" дойдоха и редица легенди на "армейците". Сред тях личаха Георги Велинов, Методи Томанов, Радослав Здравков и др.

Венец поднесоха и организирани фенове на ЦСКА.