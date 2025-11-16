Състоянието на електропреносната ни система: Готова ли е Западна България за зимата?

Доставчикът на ток в Западна България е готов за предстоящата зима, но аварии няма как да бъдат избегнати, ако има лоши метеорологични условия. Това коментира изпълнителният директор на "ЕРМ Запад" - Радослав Цветков пред БНТ.

Средната възраст на мрежата е 40 години, като тя остава недофинансирана и компанията търси външни източници на пари.

Междувременно дружеството затяга и контрола, така че да не се допускат кражби на електроенергия, защото част от тях влизат в сметките на хората.

От 25 години компанията, която доставя ток в Западна България, не е изграждала нов далекопровод.

"Общо взето инвестициите не стигат за изграждането на изцяло нов електропровод, въпреки това ние подменяме участъци, но изцяло нов далекопровод - да речем 100 км, да, това не се е случвало, а е необходимо", заяви Радослав Цветков, изп. директор на "ЕРМ Запад".

Критичните участъци не са малко.

"Извадихме топ 60 на най-лошото състояние, където трябва да се ремонтират, калкулацията показва над 1 млрд. лева. Сами разбирате това как би се отразило върху цените на крайния клиент, именно затова, осъзнавайки тази тежест, ние търсим финансиране отвън и от Европейската комисия", допълни Радослав Цветков, изп. директор на "ЕРМ Запад".

Годишно разрешените инвестиции на дружеството възлизат на 117 млн. лева, като от компанията ще надвишат сумата. Ако се спазва заложеното, ще са необходими около 9 години, за да бъде подновена само критичната част от мрежата.

"Като критични точки аз не бих могъл да локализирам една, за съжаление са много. Има една интересна статистика. В момента в България с тази амортизирана мрежа цената за поддръжка на самата мрежа е от порядъка на 300 евро на километър", добави Радослав Цветков, изп. директор на "ЕРМ Запад".

За сравнение в Западна Европа се отделят десет пъти повече на километър. На въпрос дали може да се повтори ситуацията от миналите коледни празници, когато населени места останаха без ток за дълго време, заради паднали дървета върху електрическите жици, от компанията отговориха така:

"Факт е, че средната възраст на тази мрежа е над 40 години. Така че какво е състоянието, състоянието с оглед на всичко това е добро. Справяме се за момента, правим необходимото. Разбира се такива събития, каквито се случиха непредвидени, тежки атмосферни условия, каквато и да е мрежата няма да може да издържи", коментира Радослав Цветков, изп. директор на "ЕРМ Запад".

От миналата година се е променила наредбата за сервитутите около мрежата, като те са разширени и вече са на 7 метра отстояние от електропроводите. Не само лошото време може да наруши качествената доставка на електроенергия, но и кражбите на ток.

"Икономическата конюнктура в страната създава предпоставки за посегателство върху мрежите и съответно нерегламентирано ползване на електроенергия", заяви Виктор Станчев, оперативен директор на "ЕРМ Запад".

В момента 25 екипа на дружеството всеки ден търсят крадци на ток. Извършените проверки се увеличават ежедневно, като констатираните случаи само през тази година са близо 1000. 20% от крадците са фирми, а останалите битови клиенти.

"Бизнесът е по-проблемен, защото се нанасят по-сериозни щети от гледна точка това, че се претоварват определени трасета, по които ние доставяме електрическа енергия и от това страдат всички потребители в този район", допълни Виктор Станчев, оперативен директор на "ЕРМ Запад".

Част от сметката за откраднатия ток влиза и в месечните фактури на абонатите.

"Донякъде е така, донякъде не е така. Регулаторът признава 1% технологичен разход, в който влизат както техническите, така и нетехническите загуби, но се стремим това да се минимизира от година за година с технологиите, които сме внедрили", коментира Виктор Станчев, оперативен директор на ЕРМ Запад.

До 2030 година всички електромери ще бъдат подменени с умни, с което по-лесно ще хващат крадците.

"Защо са умни - защото те измерват енергията на 15 минути. Получаваме информация за параметрите на мрежата, за натоварването и съответно можем на тази база да реагираме", каза още Виктор Станчев, оперативен директор на "ЕРМ Запад".

След освобождаване на пазара - всеки потребител ще може да управлява консумацията си и вътрешното производство от свои източници, ако има такива, през мобилния си телефон.