БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Европредизвикателства: Как ще си купуваме кафе и чай от...
Чете се за: 05:15 мин.
Скринингов комитет ще проучва евентуален инвеститор, ако...
Чете се за: 05:50 мин.
Американски втечнен газ ще потече от Гърция към Украйна...
Чете се за: 03:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Състоянието на електропреносната ни система: Готова ли е Западна България за зимата?

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:40 мин.
Регионални
Запази

Средната възраст на мрежата е 40 години

Снимка: Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Доставчикът на ток в Западна България е готов за предстоящата зима, но аварии няма как да бъдат избегнати, ако има лоши метеорологични условия. Това коментира изпълнителният директор на "ЕРМ Запад" - Радослав Цветков пред БНТ.

Средната възраст на мрежата е 40 години, като тя остава недофинансирана и компанията търси външни източници на пари.

Междувременно дружеството затяга и контрола, така че да не се допускат кражби на електроенергия, защото част от тях влизат в сметките на хората.

От 25 години компанията, която доставя ток в Западна България, не е изграждала нов далекопровод.

"Общо взето инвестициите не стигат за изграждането на изцяло нов електропровод, въпреки това ние подменяме участъци, но изцяло нов далекопровод - да речем 100 км, да, това не се е случвало, а е необходимо", заяви Радослав Цветков, изп. директор на "ЕРМ Запад".

Критичните участъци не са малко.

"Извадихме топ 60 на най-лошото състояние, където трябва да се ремонтират, калкулацията показва над 1 млрд. лева. Сами разбирате това как би се отразило върху цените на крайния клиент, именно затова, осъзнавайки тази тежест, ние търсим финансиране отвън и от Европейската комисия", допълни Радослав Цветков, изп. директор на "ЕРМ Запад".

Годишно разрешените инвестиции на дружеството възлизат на 117 млн. лева, като от компанията ще надвишат сумата. Ако се спазва заложеното, ще са необходими около 9 години, за да бъде подновена само критичната част от мрежата.

"Като критични точки аз не бих могъл да локализирам една, за съжаление са много. Има една интересна статистика. В момента в България с тази амортизирана мрежа цената за поддръжка на самата мрежа е от порядъка на 300 евро на километър", добави Радослав Цветков, изп. директор на "ЕРМ Запад".

За сравнение в Западна Европа се отделят десет пъти повече на километър. На въпрос дали може да се повтори ситуацията от миналите коледни празници, когато населени места останаха без ток за дълго време, заради паднали дървета върху електрическите жици, от компанията отговориха така:

"Факт е, че средната възраст на тази мрежа е над 40 години. Така че какво е състоянието, състоянието с оглед на всичко това е добро. Справяме се за момента, правим необходимото. Разбира се такива събития, каквито се случиха непредвидени, тежки атмосферни условия, каквато и да е мрежата няма да може да издържи", коментира Радослав Цветков, изп. директор на "ЕРМ Запад".

От миналата година се е променила наредбата за сервитутите около мрежата, като те са разширени и вече са на 7 метра отстояние от електропроводите. Не само лошото време може да наруши качествената доставка на електроенергия, но и кражбите на ток.

"Икономическата конюнктура в страната създава предпоставки за посегателство върху мрежите и съответно нерегламентирано ползване на електроенергия", заяви Виктор Станчев, оперативен директор на "ЕРМ Запад".

В момента 25 екипа на дружеството всеки ден търсят крадци на ток. Извършените проверки се увеличават ежедневно, като констатираните случаи само през тази година са близо 1000. 20% от крадците са фирми, а останалите битови клиенти.

"Бизнесът е по-проблемен, защото се нанасят по-сериозни щети от гледна точка това, че се претоварват определени трасета, по които ние доставяме електрическа енергия и от това страдат всички потребители в този район", допълни Виктор Станчев, оперативен директор на "ЕРМ Запад".

Част от сметката за откраднатия ток влиза и в месечните фактури на абонатите.

"Донякъде е така, донякъде не е така. Регулаторът признава 1% технологичен разход, в който влизат както техническите, така и нетехническите загуби, но се стремим това да се минимизира от година за година с технологиите, които сме внедрили", коментира Виктор Станчев, оперативен директор на ЕРМ Запад.

До 2030 година всички електромери ще бъдат подменени с умни, с което по-лесно ще хващат крадците.

"Защо са умни - защото те измерват енергията на 15 минути. Получаваме информация за параметрите на мрежата, за натоварването и съответно можем на тази база да реагираме", каза още Виктор Станчев, оперативен директор на "ЕРМ Запад".

След освобождаване на пазара - всеки потребител ще може да управлява консумацията си и вътрешното производство от свои източници, ако има такива, през мобилния си телефон.

#Западна България #ток #аварии #зимен сезон #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Протести срещу безразборното строителство и в столицата - от какво страда София
1
Протести срещу безразборното строителство и в столицата - от какво...
Започва строежът на обходния път край Кресна, част от магистрала "Струма"
2
Започва строежът на обходния път край Кресна, част от магистрала...
Алберт Попов завърши 23-и в първия слалом при мъжете от новия сезон в Световната купа
3
Алберт Попов завърши 23-и в първия слалом при мъжете от новия сезон...
След дерогацията за "Лукойл": Желязков отговори на критиките на Радев
4
След дерогацията за "Лукойл": Желязков отговори на...
В навечерието на Деня на християнското семейство: 113 семейства подновиха брачните си обети в Разлог
5
В навечерието на Деня на християнското семейство: 113 семейства...
Жители на Варна протестираха срещу въвеждането на зелена зона
6
Жители на Варна протестираха срещу въвеждането на зелена зона

Най-четени

Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
1
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
2
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
6
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче

Още от: Икономика

Европредизвикателства: Как ще си купуваме кафе и чай от машина от 1 януари?
Европредизвикателства: Как ще си купуваме кафе и чай от машина от 1 януари?
Скринингов комитет ще проучва евентуален инвеститор, ако активите на "Лукойл" в България се продават Скринингов комитет ще проучва евентуален инвеститор, ако активите на "Лукойл" в България се продават
Чете се за: 05:50 мин.
Премиерът за дерогацията на "Лукойл": Сега пред нас важната задача е да осигурим нормална доставка на нефт Премиерът за дерогацията на "Лукойл": Сега пред нас важната задача е да осигурим нормална доставка на нефт
Чете се за: 04:35 мин.
Дерогацията за "Лукойл": Борисов благодари на целия правителствен екип Дерогацията за "Лукойл": Борисов благодари на целия правителствен екип
Чете се за: 00:45 мин.
Теменужка Петкова: Бюджет 2026 отразява случващото се в политическия живот у нас в последните 4 години Теменужка Петкова: Бюджет 2026 отразява случващото се в политическия живот у нас в последните 4 години
Чете се за: 03:52 мин.
Промени в пенсионното осигуряване: Как ще се управляват парите ни? Промени в пенсионното осигуряване: Как ще се управляват парите ни?
Чете се за: 04:40 мин.

Водещи новини

Скринингов комитет ще проучва евентуален инвеститор, ако активите на "Лукойл" в България се продават
Скринингов комитет ще проучва евентуален инвеститор, ако активите...
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
Американски втечнен газ ще потече от Гърция към Украйна през България Американски втечнен газ ще потече от Гърция към Украйна през България
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Опасно селфи: Четири деца се качиха на изоставена сграда в София, пожарната им помогна да слязат Опасно селфи: Четири деца се качиха на изоставена сграда в София, пожарната им помогна да слязат
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Европредизвикателства: Как ще си купуваме кафе и чай от машина от 1 януари? Европредизвикателства: Как ще си купуваме кафе и чай от машина от 1 януари?
Чете се за: 05:15 мин.
Общество
Бунт в Мексико: Протестиращи разрушиха бариерите на президентския...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Съдбата на сръбската компания НИС: Белград проучва българския опит
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Тежка катастрофа край Ямбол - една жена загина, двама са ранени
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Арест за обвинени в отвличане на 21-годишна жена в Свиленград
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ