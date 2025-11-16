Терзиев за поскъпването на синя и зелена зона: Еврото не е виновно

"Стандартът на живот в София, измерен като БВП на глава от населението, е над средноевропейското ниво", смята кметът на София
Първи коментар на кметът на София Васил Терзиев, след като Комисията за защита на потребителите се самосезира заради двойното увеличение на цените за паркиране в София. Според кмета цените, които са предложили, са оправдани.
Въпреки голямото недоволствто на гражданите и проверката от страна на КЗП, днес кметът на София заяви, че подкрепя новите цените и разширяването на синята и зелената зона в София.
Васил Терзиев - кмет на София: "Това е стъпка в правилната посока. Много пъти съм казвал, че няма политика, реформа, която да променя навици и която да изисква по-високо заплащане, някаква такса или услуга и някой да е бил доволен."
Още в петък КЗП се самосезира и съобщи, че ще провери икономически обосновано ли е двойното поскъпване на цените за паркиране в зоните. Регулаторът уточни, че промените попадат под Закона за въвеждане на еврото и при нарушения - ще последват санкции.
Васил Терзиев - кмет на София: "КЗП може да прочете доклада, той е доста обстоен. Има аргументация защо се налага, защо сега, ако беше станало след няколко месеца, всички щяха да обвиняват еврото. Еврото не е виновно. Над 10 години не са пипани цените. Съотнесено към доходите на софиянци от последния път, когато е въведена синя и зелена зона и сега, е по-евтино на час паркирането."
Терзиев обясни, че средставата от увеличението и реформата със зоните ще отиват директно към кварталите, в които има зони.
Васил Терзиев - кмет на София: "Трябва да се намали броят на автомобилите, да се подобри качеството на градския транспорт, да се изграждат паркинги и да се регулират кварталите – организацията на движението и паркирането по улиците, вече има директен механизъм за това, как като вземат пари от живущите в даден район, те се връщат в съответния квартал, тези планове, които ще бъдат публични, ще бъдат одобрявани от Общинския съвет."
На въпрос в кои европейски градове се таксува годишен абонамент за паркиране в жилищни райони, Терзиев даде примери.
Васил Терзиев - кмет на София: "Във всички европейски градове. Виена, Валенсия, Осло. Изберете си, който искате.
БНТ: Стандартът на живот е много по-висок там.
- Стандартът на живот в София, измерен като брутен вътрешен продукт на глава от населението, е над средноевропейското ниво. Затова този аргумент не е от най-силните."
На този фон през новата седмица вече са обявени няколко протеста на хора, живеещи в районите, които от догодина ще попаднат в разширената зелена зона. Има и внесени жалби към омбудсмана.
По темата работиха: Алекс Петров и Елиана Димитрова