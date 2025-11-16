БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Терзиев за поскъпването на синя и зелена зона: Еврото не е виновно

У нас
"Стандартът на живот в София, измерен като БВП на глава от населението, е над средноевропейското ниво", смята кметът на София

Терзиев за поскъпването на синя и зелена зона: Еврото не е виновно
Първи коментар на кметът на София Васил Терзиев, след като Комисията за защита на потребителите се самосезира заради двойното увеличение на цените за паркиране в София. Според кмета цените, които са предложили, са оправдани.

Въпреки голямото недоволствто на гражданите и проверката от страна на КЗП, днес кметът на София заяви, че подкрепя новите цените и разширяването на синята и зелената зона в София.

Васил Терзиев - кмет на София: "Това е стъпка в правилната посока. Много пъти съм казвал, че няма политика, реформа, която да променя навици и която да изисква по-високо заплащане, някаква такса или услуга и някой да е бил доволен."

Още в петък КЗП се самосезира и съобщи, че ще провери икономически обосновано ли е двойното поскъпване на цените за паркиране в зоните. Регулаторът уточни, че промените попадат под Закона за въвеждане на еврото и при нарушения - ще последват санкции.

Васил Терзиев - кмет на София: "КЗП може да прочете доклада, той е доста обстоен. Има аргументация защо се налага, защо сега, ако беше станало след няколко месеца, всички щяха да обвиняват еврото. Еврото не е виновно. Над 10 години не са пипани цените. Съотнесено към доходите на софиянци от последния път, когато е въведена синя и зелена зона и сега, е по-евтино на час паркирането."

Терзиев обясни, че средставата от увеличението и реформата със зоните ще отиват директно към кварталите, в които има зони.

Васил Терзиев - кмет на София: "Трябва да се намали броят на автомобилите, да се подобри качеството на градския транспорт, да се изграждат паркинги и да се регулират кварталите – организацията на движението и паркирането по улиците, вече има директен механизъм за това, как като вземат пари от живущите в даден район, те се връщат в съответния квартал, тези планове, които ще бъдат публични, ще бъдат одобрявани от Общинския съвет."

На въпрос в кои европейски градове се таксува годишен абонамент за паркиране в жилищни райони, Терзиев даде примери.

Васил Терзиев - кмет на София: "Във всички европейски градове. Виена, Валенсия, Осло. Изберете си, който искате.

БНТ: Стандартът на живот е много по-висок там.

- Стандартът на живот в София, измерен като брутен вътрешен продукт на глава от населението, е над средноевропейското ниво. Затова този аргумент не е от най-силните."

На този фон през новата седмица вече са обявени няколко протеста на хора, живеещи в районите, които от догодина ще попаднат в разширената зелена зона. Има и внесени жалби към омбудсмана.

По темата работиха: Алекс Петров и Елиана Димитрова

#поскъпване на синя и зелена зона #Васил Терзиев #София #евро

