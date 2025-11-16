БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдбата на сръбската компания НИС: Белград проучва българския опит

Николай Кръстев

Чете се за: 03:15 мин.
По света
Президентът на Сърбия Александър Вучич призова за 7 дни да бъдат оценени всички варианти, преди вземането на решение относно санкционираната петролна компания НИС. "Искам да избегнем национализации", каза Вучич на извънредно заседание на правителството. НИС, която е контролирана от руската "Газпром", получи тримесечен срок от Съединените щати да смени собственика си.

В експертните кръгове в Сърбия все повече се обръща внимание към българския опит в справянето с енергийната криза след наложените санкции спрямо руската компания "Лукойл" и рафинерията в Бургас.

Въвеждането на особен управител на българската рафинерия в Бургас се превръща във все по-предлагано решение за експертите и наблюдателите в Сърбия, заради наложените санкции от САЩ към сръбската петролна компания НИС.

Желко Маркович, енергиен анализатор: „Опитът на България е важен пример как трябва да се отреагира в подобна криза. Знам, че България е приела два закона и според тях това поемане на вашата петролна компания става въз основа на въвеждането на специален управител от една страна, а от друга, че ще се търси партньор, който би откупил акциите на руската "Лукойл" в страната ви и така да бъде продължена работата на рафинерията ви, защото тя е много важна за България, по подобие на НИС за Сърбия. Подобно решение би трябвало да намери и Сърбия."

Дарко Обрадович, консултант: „На всички е ясно, че американците удариха в центъра руското влияние в Сърбия, което е не само енергийно, но е и в сферата на сигурността, политиката, икономиката. С елиминирането на руското влияние Сърбия, ще бъде привлечена към Запада и ръцете и краката ѝ ще се отвържат от злокачественото руско влияние, което се разпространява от институции и стига до неформални групи за влияние."

Според Обрадович България ще има все по-ключова роля за снабдяването с газ на Сърбия.

Дарко Обрадович, консултант: „България е отличен пример, че е мит, че не може да се функционира без руски газ. Точно според българския опит, Сърбия трябва да види, че може и да има по-евтин газ от руския. Всичко, което трябва да се направи, е „Сърбиягаз“ да освободи лицензи за появата на трети оператор, да премахне монопола, който имат руснаците върху преноса на газ и да позволи на другите да изпращат своя газ за Сърбия през България.“

Дали ще се възползва Сърбия от българския опит, предстои да видим, но едно е ясно, че западната ни съседка няма много време за вземане на решение.

#български опит #сръбската НИС #особен управител на "Лукойл"

