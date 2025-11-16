Таня Гатева: Още не сме си свършили работата

Българският национален отбор по баскетбол за жени е способен да спечели всеки един мач. Това заяви селекционерът Таня Гатева при прибирането на тима у нас след успешния старт в първия етап на квалификациите за Евробаскет 2027 и победите над Азербайджан и Украйна.

След първите два кръга България заема първо място в групата, като наставникът отличи силната игра на тима в защита, особено в двубоя срещу "синьо-жълтите".

"За Азербайджан няма какво да коментирам, защото те са деца. Тепърва ще ги развиват. Очаквахме доста по-голяма съпротива от отбора на Украйна. Много добре се справихме в защита и успяхме да ги спрем", сподели Гатева.

"Отдавна се готвим за Черна гора. Знаем какво ни чака, знаем, че можем да загубим всеки мач, но може и да победим, така че ще бъдем на 100% мотивирани и готови за мача с Черна гора. Още не сме си свършили работата", добави тя.

