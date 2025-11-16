БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Европредизвикателства: Как ще си купуваме кафе и чай от...
Чете се за: 05:15 мин.
Скринингов комитет ще проучва евентуален инвеститор, ако...
Чете се за: 05:50 мин.
Американски втечнен газ ще потече от Гърция към Украйна...
Чете се за: 03:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Таня Гатева: Още не сме си свършили работата

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Борил Гочев
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Запази

Селекционерът на българския национален отбор по баскетбол за жени отличи силната игра на тима в защита след първите две победи в квалификациите за Евробаскет.

Таня Гатева
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Българският национален отбор по баскетбол за жени е способен да спечели всеки един мач. Това заяви селекционерът Таня Гатева при прибирането на тима у нас след успешния старт в първия етап на квалификациите за Евробаскет 2027 и победите над Азербайджан и Украйна.

След първите два кръга България заема първо място в групата, като наставникът отличи силната игра на тима в защита, особено в двубоя срещу "синьо-жълтите".

"За Азербайджан няма какво да коментирам, защото те са деца. Тепърва ще ги развиват. Очаквахме доста по-голяма съпротива от отбора на Украйна. Много добре се справихме в защита и успяхме да ги спрем", сподели Гатева.

"Отдавна се готвим за Черна гора. Знаем какво ни чака, знаем, че можем да загубим всеки мач, но може и да победим, така че ще бъдем на 100% мотивирани и готови за мача с Черна гора. Още не сме си свършили работата", добави тя.

Вижте целия материал във видеото!

Свързани статии:

България се справи с Украйна за втора победа в евроквалификациите
България се справи с Украйна за втора победа в евроквалификациите
Възпитаничките на Таня Гатева записаха убедителен успех.
Чете се за: 02:45 мин.
България впечатли с рекордна победа на старта в квалификациите за Евробаскет 2027
България впечатли с рекордна победа на старта в квалификациите за Евробаскет 2027
Селекцията на Таня Гатева се оказа прекалено силна за Азербайджан.
Чете се за: 03:00 мин.
#Таня Гатева #Български национален отбор по баскетбол за жени

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Започва строежът на обходния път край Кресна, част от магистрала "Струма"
1
Започва строежът на обходния път край Кресна, част от магистрала...
Алберт Попов завърши 23-и в първия слалом при мъжете от новия сезон в Световната купа
2
Алберт Попов завърши 23-и в първия слалом при мъжете от новия сезон...
В навечерието на Деня на християнското семейство: 113 семейства подновиха брачните си обети в Разлог
3
В навечерието на Деня на християнското семейство: 113 семейства...
Жители на Варна протестираха срещу въвеждането на зелена зона
4
Жители на Варна протестираха срещу въвеждането на зелена зона
ЦСКА нанесе първа шампионатна загуба на ЦПВК
5
ЦСКА нанесе първа шампионатна загуба на ЦПВК
Радан Кънев с първи думи след задържането на сина му с марихуана
6
Радан Кънев с първи думи след задържането на сина му с марихуана

Най-четени

Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
1
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
2
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
6
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче

Още от: Баскетбол

Баскетболистките Борислава Христова и Карина Константинова, които оставят сърцата си на терена
Баскетболистките Борислава Христова и Карина Константинова, които оставят сърцата си на терена
Женският национален отбор по баскетбол вярва в класирането си за Евро 2027 Женският национален отбор по баскетбол вярва в класирането си за Евро 2027
Чете се за: 02:05 мин.
Калоян Колев в предаването "Аз съм" Калоян Колев в предаването "Аз съм"
Чете се за: 05:20 мин.
Любомир Минчев: Нека да не мечтаем, нека сме реалисти, няма да ни бъде лесно Любомир Минчев: Нека да не мечтаем, нека сме реалисти, няма да ни бъде лесно
Чете се за: 06:50 мин.
Христо Крушарски, Илиян Филипов, Любомир Минчев и Ивет Лалова в "Арена спорт" Христо Крушарски, Илиян Филипов, Любомир Минчев и Ивет Лалова в "Арена спорт"
Чете се за: 01:45 мин.
Любомир Минчев: Липсата на водещите фигури се отразява на националния отбор Любомир Минчев: Липсата на водещите фигури се отразява на националния отбор
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Скринингов комитет ще проучва евентуален инвеститор, ако активите на "Лукойл" в България се продават
Скринингов комитет ще проучва евентуален инвеститор, ако активите...
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
Американски втечнен газ ще потече от Гърция към Украйна през България Американски втечнен газ ще потече от Гърция към Украйна през България
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Опасно селфи: Четири деца се качиха на изоставена сграда в София, пожарната им помогна да слязат Опасно селфи: Четири деца се качиха на изоставена сграда в София, пожарната им помогна да слязат
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Европредизвикателства: Как ще си купуваме кафе и чай от машина от 1 януари? Европредизвикателства: Как ще си купуваме кафе и чай от машина от 1 януари?
Чете се за: 05:15 мин.
Общество
Бунт в Мексико: Протестиращи разрушиха бариерите на президентския...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Съдбата на сръбската компания НИС: Белград проучва българския опит
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Тежка катастрофа край Ямбол - една жена загина, двама са ранени
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Арест за обвинени в отвличане на 21-годишна жена в Свиленград
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ