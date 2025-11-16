Любов и наука: Ежедневието на експерименталните животни във вивариума на СУ

У нас зачестиха случаите на лошо отношение към домашните животни. Затова ще ви покажем как в една лаборатория хората с любов се грижат за своите експериментални животни. Става въпрос за вивариума към Биологическия факултет на Софийския университет, създаден с европейски средства по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". В него учените от Центъра за компетентност "БиоРесурси" отглеждат плъхове и мишки, необходими за техните експерименти. Как живеят лабораторните животни?

Това е семейство плъхове от породата "Вистър". Преди по-малко от месец майката е родила осем малки. Тази порода албиноси са най-често използвани за експерименти в науката. Диляна Стоименова е един от хората, които се грижат за гризачите и най-важното, на които те вярват.

Диляна Стоименова, изследовател по проект "Център за компетентност БиоРесурси": "На нас имат най-голямо доверие, те могат включително и да се дресират, и с положителни покани - например семки, много бързо свикват с хората, буквално като домашни любимци. Аз обичам да работя с животни, така че няма значение за мен дали са гризачи или други бозайници."

Тук има плъхове и от породата "Лонг Еванс". Те са общо 300, мишките - 200. Всички лабораторни животни идват от френски вивариум.

Диляна Стоименова, изследовател по проект "Център за компетентност БиоРесурси": "Това е майката, любопитна е, но си пази бебетата и затова ги изтика в закътаното."

Доц. Милена Керемидарска - Маркова, катедра "Физиология на животните и човека" в БФ на СУ: "Те са чисти, изключително добре охарактеризирани генетично...освен това са естествено под мониторинга на ветеринарни грижи, те са здрави."

Освен че са гледани добре, гризачите помагат и на науката. Участват в експериментите на Центъра за компетентност "БиоРесурси" за разработката на нови полезни продукти. Различни растителни екстракти, преди да стигнат до хората, се прилагат на мишките и плъховете.

Доц. Милена Керемидарска - Маркова, катедра "Физиология на животните и човека" в БФ на СУ: "Да се изследват потенциални ефекти на биоактивни вещества с различен произход - растителен, микробиологичен върху различни функции на организма на гризачите... Имаме специални апарати, които ни дават възможност това нещо да го проследим."

Това е апаратът, с който се изпитва активността, координацията и издръжливостта на гризачите. И както казват във филмите - нито едно животно в този вивариум не е пострадало след експериментите.

Диляна Стоименова, изследовател по проект "Център за компетентност БиоРесурси": "Тук поведенческите опити са такива, че животните си остават живи."

Доц. Милена Керемидарска - Маркова, катедра "Физиология на животните и човека" в БФ на СУ: "Тези експерименти не причиняват страдания на животните, тъй като те са с така наречената "лека тежест".

Понякога се случва някой от подопечните на Диляна да избяга, но не за дълго. Намират го обикновено върху клетката му, да чака да влезе и да хапне. Тук ядат пресовани зърнени култури с точно количество мазнини и протеини, с витамини и минерали.