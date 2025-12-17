Европейската комисия отпуска 1 млрд. евро за научни изследвания в областта на отбраната

Европейската комисия съобщи, че отпуска един милиард евро за съвместни научни изследвания в областта на отбраната за следващата година. В последните пет години със средства от европейския бюджет са били подкрепени 224 подобни проекта за около четири милиарда евро, се отбелязва в съобщението.

През следващата година ЕС ще финансира 31 съвместни разработки за отбранителни способности и бъдещи технологии. Програмата въвежда мерки за ускоряване и на разработките, особено при т.нар. революционни технологии.

В списъка на подкрепените с решението проекти са посочени разработки за защита срещу ядрено и биологично замърсяване; от кибератаки; развитие на възможности европейските спътници в орбита да бъдат ползвани за нуждите на въоръжените сили.

Предвижда се също въвеждане на изкуствен интелект, дронове, роботи и облачни данни за оценка на средата; разработка на нов реактивен двигател, на нови способности за автоматично презареждане на самолети в полет и на нови текстилни тъкани; на технологии, предназначени за ново поколение изтребители; проектиране на нов военнотранспортен самолет.