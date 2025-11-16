Българският виолончелист проф. Анатоли Кръстев беше награден с орден от Бразилия

Българският виолончелист проф. Анатоли Кръстев получи ордена "Рио Бранко" за изключителните му заслуги в укрепването на културните връзки между Бразилия и България. Церемонията се състоя в резиденцията на бразилския посланик.

Какво стои зад удостояването на бългаския музикант с престижното отличие?

Всичко започва в последните дни на далечната 1989 година, когато Анатоли Кръстев среща пианистът Виктор Чучков, който му предлага да заминат за Бразилия. Макар да мисли, че предложениято е шега, Анатоли Кръстев го приема и така се озовава в Бразилия, без да подозира, че тази страна ще се окаже ключова точка в кариерата му на инструменталист и на педагог. Повече от 30 години го свързват с тази държава чрез десетки концерти и преподавателска работа. Многобройните пътувания го срещат на живо с писателя Жоржи Амаду, чието име носи концертната зала в Салвадор. Там Анатоли Кръстев изнася един от поредните си концерти в Бразилия. Между двамата се заражда съгласието, че трябва да се подобри музикалното образование в местния университет.

Проф. Анатоли Кръстев: "Седнах и написах една програма, защото вече бях видял всичко за факултета... Изпратих им го. Те го харесали този проект, превели го на португалски, изпратили го на федералното министерство и след 1 година те получиха огромна сума пари специално за тях."

Така един български професор дава своя принос за висшето музикално образование в града. Но не само. Анатоли Кръстев е преподавал във всички големи бразилски градове, които имат музикални факултети.

Следата, която професор Кръстев е оставил в Бразилия, открива синът му Атанас Кръстев, който преди година заминава да изнесе там концерт. Изненадата му е огромна, когато открива, че всички челисти в оркестъра, с който свири, без изключение са студенти на баща му.

Н. Пр. Пауло Роберто Кампос Тарисе Да Фонтоура - посланик на Бразилия в България: "Без съмнение това отличие се дава от бразилското правителство единствено на хора, които са допринесли за развитието на отношенията между двете държави."

Степента, която получава е предпоследната от нивото на ордена и датира от 18-и век. Най-високота степен на ордена - големият кръст , се присъжда само на посланици. Това е орден, който се получава само от чужденци за заслуги към страната. Граждани на Бразилия не могат да получат този орден.

Орденът "Рио Бранко" е само материалният израз на връзката на Анатоли Кръстев с Бразилия, но истинският мост е музиката, който завинаги ще свързва духовно един български виолончелист с най-голямата държава в Южна Америка.