Пловдив бе домакин на два турнира по таекуондо

Този уикенд Пловдив се превърна в арена на двата стила по таекуондо - олимпийска версия и ITF. В зала "Колодрума" се проведе едно от най-мащабните състезания за годината по Таекуондо ITF - Европейска купа Bulgaria Open 2025, която събра повече от 860 състезатели от 15 държави. По същото време в зала "Сила" се проведе осмото издание на международния турнир по таекуондо - олимпийска версия, което събра участници от осем държави и рекорден за изданието брой участници.

В международния турнир от олимпийската версия се включиха повече от 650 участници, които се състезаваха в дисциплината спаринг от деца до мъже и жени. Според председателя на федерацията Слави Бинев бронзовият медал от Игрите в Париж на Кимия Ализаде и отличията на другите национални състезатели са повлияли положително на децата в този спорт да имат ясна цел и пример, който да следват. В момента Кимия се възстановява след операция, и ще са ѝ необходими поне 6 месеца активна рехабилитация.

„Доколкото имам уверение от докторите и хирурзите, операцията е успешна, но това можем да го разберем след шест месеца“, заяви Слави Бинев.

До края на годината предстоят още значими състезания от календара като европейско първенство в Швейцария за младежи, световно първенство до 21 години в Найроби (Кения) и Гран при файнъл в Косово.

Вижте репортаж от събитието във видеото.