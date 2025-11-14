БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

Стоян Йорданов почина на 81-годишна възраст

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:32 мин.
Спорт
ЦСКА почете легендарния си вратар на официалния сайт на клуба.

Стоян Йорданов
Снимка: ПФК ЦСКА София
Легендарният вратар на ЦСКА Стоян Йорданов почина днес на 81-годишна възраст, съобщи официалният сайт на клуба.

"С огромна тъга ви информираме, че днес на 81-годишна възраст ни след боледуване ни напусна големият Стоян Йорданов. Той остава в историята като един от най-великите вратари на ЦСКА и българският футбол, който отдаде цялата си футболна кариера на любимия клуб.

Присъединява се към „армейския“ тим през 1961 г. и в продължение на 16 години е неизменна част от първия състав на ЦСКА. Легендарно е съперничеството им за мястото под рамката с друг феноменален „червен“ страж – Йордан Филипов.

Стоян Йорданов печели 8 пъти шампионската титла на България като футболист (1961/62, 1965/66, 1968/69, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1974/75, 1975/76) и 5 пъти Купата на Съветската армия (1964/65, 1968/69, 1971/72, 1972/73, 1973/74). През сезон 1970/71 г. опазва вратата си без попадение в продължение на 1202 минути - рекорд за „А“ група.

Сребърен медалист с националния отбор на България на Олимпийските игри през 1968 г. в Мексико. Участник на Мондиала в Мексико през 1970 г. Има общо 25 мача за представителния тим на родината.

След края на активната си кариера многократно е треньор на вратарите и помощник-треньор в първия отбор на ЦСКА. Печели още 6 пъти шампионската титла на България (1980/81, 1981/82, 1982/83, 1991/92, 2002/03, 2007/08), 3 пъти Купата на България (1980/81, 1982/83, 1984/85, 1992/93) и Купата на Съветската армия (1984/85).

Стоян Йорданов бе един от великаните, които написаха историята на нашия клуб. Освен брилянтен вратар, той бе пример за човечност, доброта и достойнство! Споменът за него ще живее вечно в сърцата ни!

Поклон пред светлата му памет!

Светъл път, бате Стояне!

ЦСКА ще информира допълнително за деня, часа и мястото на поклонението пред великия Стоян Йорданов", се казва в съобщението на клуба.

#Стоян Йорданов

