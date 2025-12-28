БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Локомотив Пловдив: В клуба не е постъпила нито една официална оферта, за който и да е футболист

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:07 мин.
Български футбол
Запази

Пловдивският клуб внесе яснота около трансферните планове.

ПФК Локомотив Пловдив - Парвизджон Умарбаев
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Ръководството на Локомотив Пловдив внесе яснота около трансферните планове на клуба.

"Смърфовете" разкриха, че са раздразнени от факта, че в медиите има невярна информация за играчите на отбора. Към този момент в клуба не е постъпила нито една официална оферта, за който и да е футболист.

Треньорският щаб е ангажиран със задачата да привлече три класни чуждестранни попълнения. Процесът е започнал преди няколко седмици. Същевременно се водят и преговори с български футболист.

Петър Андреев, Кръстьо Банев и Николай Николаев няма да бъдат част от отбора през пролетния дял на сезона.

Цялото изявление на клуба:

Уважаеми локомотивци,

Измина един от най-светлите и значими християнски празници – Рождество Христово. Коледа е време за топлина, смирение, обич и споделени мигове с най-близките ни хора.

За съжаление, за част от медиите празничните дни не бяха повод за почивка, а за пореден опит да бъдат разпространени твърдения, представяни като „вътрешна информация“.

ПФК Локомотив Пловдив заявява категорично, че към този момент в клуба не е постъпила нито една официална оферта за който и да е футболист от нашия отбор. В тази връзка подчертаваме, че не се водят преговори за продажба на играчи. Напомняме, че всяка достоверна и потвърдена информация, касаеща клуба, ще бъде публикувана в официалния сайт на ПФК Локомотив Пловдив.

Селекционният процес е изцяло в правомощията на треньорския щаб, който има ясната задача да привлече три класни чуждестранни попълнения. Този процес е стартирал още преди няколко седмици. Водят се преговори и с български футболисти, като Душан Косич ще има крайната дума. Клубът ще продължи да разчита както на настоящия състав, така и на своите юноши, които са неизменна част от бъдещето на Локомотив.

Към днешна дата е постигната договорка за разтрогване на договорите по взаимно съгласие с Петър Андреев, Кръстьо Банев, както и с Николай Николаев, който официално сложи край на своята състезателна кариера. ПФК Локомотив Пловдив изказва своята искрена благодарност към тях за отдадеността и усилията, които положиха, носейки екипа на „черно-белите“, и им пожелава здраве и успехи в бъдещите им лични и професионални начинания.

С уважение към своите привърженици ПФК Локомотив Пловдив ще продължи да информира своевременно и коректно за всички важни процеси в клуба.

