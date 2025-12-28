БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Футболист на Бдин Видин е починал по време на благотворителен мач

Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Ангел Петров е юноша на отбора от Трета лига.

Футболистът на Бдин Видин Ангел Петров е починал по време на мач от благотворителен турнир в крайдунавския град. 25-годишният Петров, който е юноша на Бдин и в момента играе в мъжкия отбор в Трета лига, е колабирал по време на среща от следобедната сесия на турнира, който се провежда в местната Зала „Фестивална“.

Турнирът „Спортът обединява“ е ежегоден във Видин и всяко негово издание е посветено на благотворителна кауза. Тази зима се събират пари за млада майка, която се бори с онкологично заболяване и за лечението й са нужни средства.

От клуба написаха съболезнователен пост в социалните мрежи:

С огромна болка в сърцата ОФК Бдин Видин съобщава, че нашият футболист от мъжкия отбор и юноша на клуба Ангел Петров ни напусна.

Ачо беше повече от футболист и дете на клуба, той беше светлина в съблекалнята, усмивка, която не угасваше, и човек, който винаги даваше всичко от себе си. За отбора, за приятелите си, за хората около него. Доброто в него се усещаше без думи.

Искрени съболезнования на нашия футболист Антон Петров и на цялото семейство Петрови. В тази тежка и несправедлива болка искаме да знаете, че не сте сами, ние винаги ще сме до вас! Ачо ще остане завинаги един от нас, в спомените и в сърцата.
Почивай в мир, Ангеле. Няма да те забравим никога.

Още от: Футбол

Нигерия разгроми Мозамбик за място на 1/4-финалите на Купата на африканските нации
Нигерия разгроми Мозамбик за място на 1/4-финалите на Купата на африканските нации
Аморим също не оцеля Аморим също не оцеля
Чете се за: 06:45 мин.
Футболистите на Спартак Варна се събраха за първа тренировка за годината Футболистите на Спартак Варна се събраха за първа тренировка за годината
Чете се за: 01:25 мин.
Египет победи Бенин след продължения за място на четвъртфиналите Египет победи Бенин след продължения за място на четвъртфиналите
Чете се за: 01:52 мин.
Йордан Лечков: Димитър Пенев е един култов човек, когото свързвам с успехите Йордан Лечков: Димитър Пенев е един култов човек, когото свързвам с успехите
Чете се за: 03:02 мин.
Довиждане Довиждане
Чете се за: 03:57 мин.

