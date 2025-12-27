БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Спартак Варна подкрепи идеята на Лудогорец за работна среща

„Соколите“ също излязоха с позиция.

ПФК Спартак Варна
Снимка: startphoto.bg
Спартак Варна подкрепи призива на Лудогорец и Ботев Пловдив за работна среща между отборите в Първа лига, БФС и БПФЛ. Подобно на разградчани, които излязоха с позиция по темата, това сториха днес и варненци.

Ето какво гласи изявлението на „соколите“:

"Спартак Варна се присъединява към призива на Лудогорец и Ботев (Пловдив) за свикване на работна среща между клубовете от Първа лига, Българския футболен съюз (БФС) и Българската професионална футболна лига (БПФЛ) преди подновяването на сезона.

Подчертаваме, че подобен диалог би бил полезен за навременно обсъждане на текущи въпроси, свързани с организацията на мачовете, условията за провеждане и календара, с цел по-добър футболен продукт за публиката. Спартак изразява готовност за конструктивен разговор и благодари на БФС и БПФЛ за усилията по подготовката на пролетния дял."

