Лудогорец поиска свикване на работна среща между клубовете, БФС и Лигата

Ръководството на Лудогорец отправи молба до президента на БФС Георги Иванов и президента на БПФЛ Атанас Караиванов за свикване на работна среща с участието на клубовете от Първа професионална лига и представители на на Лицензионната, Спортно-техническата и Съдийската комисии.

Целта на срещата е да се обсъдят текущи проблеми на клубовете в началото на годината и преди подновяването на първенството и турнира за Купа на България.