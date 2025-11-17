БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Ново заседание по делото "Дебора"

от БНТ , Репортер: БНТ-Пловдив
У нас
Снимка: Архив
Ново заседание по делото "Дебора" ще се проведе днес районния съд в Пловдив. На него се очаква разпит на свидетели по процеса, който продължава повече от две години. През януари 2025 г. започна отначало след отвод на съдебния състав.

Процесът протича при закрити врата, заради чувствителна информация от личен характер. На последното заседание през октомври пострадалата Дебора Михайлова от Стара Загора беше разпитана повторно в присъствието на психолог. Обвиненията, повдигнати на Георги Георгиев, са за причинена средна телесна повреда и отправяне на смъртни заплахи. Той беше пуснат от ареста под парична гаранция от 10 000 лева.

Днешното заседание е насрочено за 10.00 часа.

