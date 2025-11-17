БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
До 21° днес: В Дунавската равнина ще остане мъгливо почти през целия ден

Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Снимка: Татяна Добролюбова
Днес над страната ще има значителна висока облачност. В Дунавската равнина на много места през целия ден ще остане мъгливо и почти тихо. До обяд мъглите в южната половина от страната ще се задържат. Около и след обяд ще започне да духа вятър от юг-югозапад, който на север от планините и в източните райони ще бъде и умерен. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, за София - около 2°. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, в Дунавската равнина в местата с по-трайна мъгла - между 8° и 13°, за София - около 17°.

По Черноморието сутринта на места ще има намалена видимост и мъгла. Ще има разкъсана висока облачност. Около и след обяд ще духа умерен и временно силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 18° и 21°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Над планините ще има значителна висока и средна облачност. Вятърът от юг-югозапад ще се усили и по най-високите части ще бъде и бурен. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра - около 11°.

Във вторник и сряда ще бъде облачно, с валежи, на повече места и по-значителни по количество в Северна и Западна България. С ориентиране на вятъра от северозапад за кратко ще проникне студен въздух. Минималните температури в сряда ще са от 6° до 11°, а максималните - между 10° и 15°. В югоизточните райони, където ще продължи да духа до умерен вятър от юг-югозапад ще се задържи сравнително топло с минимални температури до 16° - 17°, максимални до 20° - 22°. През следващите дни ще има по-значителни разкъсвания и намаления на облачността. В четвъртък все още на отделни места, главно в планинските райони, ще има и слаби превалявания от дъжд.

