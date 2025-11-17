"Ще се бием, няма къде да спра": Жители на варненския квартал “Чайка” не искат зелена зона

Жители на квартал "Чайка" във Варна се събраха, за да изразят несъгласието си с въвеждането на зелена зона в района им. Хората твърдят, че паркоместата ще намалеят драстично и дори те няма да могат да паркират собствените си коли.

Много от присъстващите на дискусията за зелената зона във Варна се обединиха около мнението, че тя не е необходима за квартал "Чайка".

Марциян Янакиев: "Не е нужно, тъй като "Чайка" се явява жилищен комплекс, завършен още през 70-те години с всички нужни социални заведения и придобивки. Там не може да има зелена зона, защото на хиляда метра от "Чайка" се намира табелата за изход на Варна."

Според жители на квартала разчертаните паркоместа са твърде малко, като дори няма да стигат за собствениците на имоти там.

Бистра Иванова: "Има за цялата зона общо 10 200 места на 45 000 - 50 000 човека. Кажете ми къде ще спират останалите хора?" Димитър Димитров: "Притеснява ме, че няма къде да спра, когато се прибера вечер вкъщи. - БНТ: След 20 ноември какво ще правите? - Аз и сега го правя – чакам по един-два часа вечер, за да се освободи място, някой нещо да мръдне, за да паркирам. Като паркирам, гледам да не ходя никъде."

Хората казват, че поради спецификата си в квартал "Чайка" не може да бъде обособена зелена зона.

Цветка Златева: "Този квартал е с алеи, междублокови пространства. Това не може в никакъв случай да е като улица, да има знаци... Ще се бием по между си, защото никакви алтернативи не направи общината." Иван Кавръков: "Пред нашия блок, успоредно има места, които в момента се заемат и пак не достигат. През лятото ще станат още по-малко. Няма буферни паркинги, много неща не са обмислени."

Жителите на "Чайка" ще продължат с протестите и след 20 ноември, когато официално влиза в сила зелената зона. Хората са направили и билборд, с който изразяват позицията си срещу платеното паркиране в района.