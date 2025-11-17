РЗИ - Бургас затваря дома за стари хора в Поморие

Тази седмица Регионалната здравна инспекция в Бургас се очаква да връчи заповед за затваряне на дома за стари хора в Поморие, след като при проверка бяха установени множество груби нарушения. Инспекторите са констатирали, че нито едно от предписанията, дадени преди месец, не е изпълнено.

Основните нарушения са свързани с лошата хигиена и недостатъчните грижи за възрастните.

Служители на РЗИ - Бургас извършиха инспекция, ден след като бивши служители от дома и близки на починали пациенти настояха за разследване. Домът в Поморие трябва да преустанови дейност, докато не бъдат изпълнени всички предписания.

Отговорност за извеждането на настанените хора носи собственикът на дома, който трябва да уведоми близките. След издаването на заповедта РЗИ ще следи стриктно за изпълнение на мярката. Ако дейността продължи, въпреки забраната, домът може да бъде заличен от регистъра на обектите с обществено предназначение.