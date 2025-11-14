БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министърът на икономиката предлага за особен управител на...
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Домът за стари хора в Поморие ще бъде затворен заради нарушения

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 03:32 мин.
Регионални
Запази

Проверката е констатирала, че нито едно от предписанията, дадени преди месец, не е изпълнено

проверяват хосписа поморие
Слушай новината

Домът за стари хора в Поморие ще бъде затворен заради нарушения, които е установила Регионалната здравна инспекция в Бургас. Проверката е констатирала, че нито едно от предписанията, дадени преди месец, не е изпълнено. Инспектори на РЗИ-Бургас влязоха в обекта ден, след като бивши служители на дома и близки на починали пациенти настояха за разследване на местата за настаняване в Поморие и Черноморец. Екип на "По света и у нас" също успя да влезе в дома за възрастни в Поморие.

Санкциониран, без лиценз, но работещ – проверката в дома за стари хора в Поморие разкрива тежки нарушения.

Д-р Мариана Кофинова, заместник-директор на РЗИ-Бургас: „Има несъответствия в самите помещения, в лошо хигиенно състояние, не се поддържат. На домуващите не е осигурен необходимият персонал, който да ги обслужва. Това води лошото обслужване не ги къпят в съответния режим.“

Затова от РЗИ предприемат спешни мерки.

Д-р Мариана Кофинова, заместник-директор на РЗИ-Бургас: „Ще бъдат наложени санкции като актове и ще бъдат предприети мерки за временното затваряне на дома до привеждането му в съответствие. Ще бъде информирана и прокуратурата.”

В дома са настанени 21 души — някои от тях с деменция. А условията вътре застрашават безопасността им.

"Мизерията е ужасна, не дават вода и храна": Искат закриване на хосписи в Черноморец и Поморие

Д-р Мариана Кофинова, заместник-директор на РЗИ-Бургас: „Всички врати са без дръжки. Представете си всички домуващи са изолирани по двойки в стаите си и при отваряне само от външна страна от персонала, който е в наличност там, всъщност една жена и управителката.”

Екипът ни прави опит да влезе в дома за разговор с директора. Вратата е заключена, а вътре не намират ключ. Минути по-късно ни отваря администратор и уверява, че близките на настанените са били уведомени за затварянето на дома още след проверката през юни.

Валентина Димитрова, администратор: „Някои от тях си заминаха и си ги прибраха. Други, които нямат възможност, подписаха декларации, които ги предоставиха на д-р Миладиновски, че към настоящия момент не желаят техните близки да бъдат премествани.”

С разрешение на служителя екипът на "По света и у нас" влиза във фоайето. Достъп до стаите не ни е позволен, за да проверим условията.

Валентина Димитрова, администратор: „Д-р Миладиновски говорих с него и адвокатът беше до него. Нямам правомощия да ви пускам по стаите и да ви давам контакт с болните. Това може да стане по нареждане на доктора, когато той е тук.”

Свързваме се с адвоката по телефона:

„Тръгвайте си оттам и си гледайте работата! Недейте да безпокоите персонала! Ще ви осъди!”

Остава неясно къде ще бъдат настанени хората от дома, след като той бъде временно затворен.

# нелегалните хосписи #Поморие

Последвайте ни

ТОП 24

Слав Петков: Най-големият успех за мен е, че успях да направя едно общество от спортисти
1
Слав Петков: Най-големият успех за мен е, че успях да направя едно...
Американска компания проучва възможностите да купи чуждестранните активи на "Лукойл"
2
Американска компания проучва възможностите да купи чуждестранните...
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
3
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Премиерът Желязков свиква извънредно Съвета по сигурността заради особения управител в "Лукойл"
4
Премиерът Желязков свиква извънредно Съвета по сигурността заради...
Украйна и корупцията - Зеленски наложи санкции на бизнесмен и финансист, замесени в аферата
5
Украйна и корупцията - Зеленски наложи санкции на бизнесмен и...
Лекари от три столични болници спасиха бременна с тежки усложнения от диабет
6
Лекари от три столични болници спасиха бременна с тежки усложнения...

Най-четени

Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
1
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
5
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
6
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби

Още от: У нас

Казусът "Лукойл": Великобритания издаде специален лиценз за двете български дружества
Казусът "Лукойл": Великобритания издаде специален лиценз за двете български дружества
Напрежение в парламента: Бюджетът отново скара депутатите Напрежение в парламента: Бюджетът отново скара депутатите
Чете се за: 03:42 мин.
Премиерът Желязков връчи държавната награда "Св. Паисий Хилендарски" на проф. Христо Йоцов Премиерът Желязков връчи държавната награда "Св. Паисий Хилендарски" на проф. Христо Йоцов
Чете се за: 00:57 мин.
Раздадоха годишните награди на Съюза на българските журналисти - БНТ с 4 отличия Раздадоха годишните награди на Съюза на българските журналисти - БНТ с 4 отличия
Чете се за: 01:45 мин.
Жена и двама мъже са задържани за отвличане на 21-годишна жена в Свиленград Жена и двама мъже са задържани за отвличане на 21-годишна жена в Свиленград
Чете се за: 01:10 мин.
Близо 80 000 къса незаконни цигари задържаха полицаи от Варна на AM "Хемус" Близо 80 000 къса незаконни цигари задържаха полицаи от Варна на AM "Хемус"
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Министърът на икономиката предлага за особен управител на "Лукойл България" Румен Спецов
Министърът на икономиката предлага за особен управител на...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Казусът "Лукойл": Великобритания издаде специален лиценз за двете български дружества Казусът "Лукойл": Великобритания издаде специален лиценз за двете български дружества
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Напрежение в парламента: Бюджетът отново скара депутатите Напрежение в парламента: Бюджетът отново скара депутатите
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Раздадоха годишните награди на Съюза на българските журналисти - БНТ с 4 отличия Раздадоха годишните награди на Съюза на българските журналисти - БНТ с 4 отличия
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Домът за стари хора в Поморие ще бъде затворен заради нарушения
Чете се за: 03:32 мин.
Регионални
Асен Василев за Румен Спецов: Това е доста лоша шега на правителството
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Красимир и Габриела измъчвали и убивали с жестокост десетки животни...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Премиерът Желязков връчи държавната награда "Св. Паисий...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ