Домът за стари хора в Поморие ще бъде затворен заради нарушения, които е установила Регионалната здравна инспекция в Бургас. Проверката е констатирала, че нито едно от предписанията, дадени преди месец, не е изпълнено. Инспектори на РЗИ-Бургас влязоха в обекта ден, след като бивши служители на дома и близки на починали пациенти настояха за разследване на местата за настаняване в Поморие и Черноморец. Екип на "По света и у нас" също успя да влезе в дома за възрастни в Поморие.

Санкциониран, без лиценз, но работещ – проверката в дома за стари хора в Поморие разкрива тежки нарушения.

Д-р Мариана Кофинова, заместник-директор на РЗИ-Бургас: „Има несъответствия в самите помещения, в лошо хигиенно състояние, не се поддържат. На домуващите не е осигурен необходимият персонал, който да ги обслужва. Това води лошото обслужване не ги къпят в съответния режим.“

Затова от РЗИ предприемат спешни мерки.

Д-р Мариана Кофинова, заместник-директор на РЗИ-Бургас: „Ще бъдат наложени санкции като актове и ще бъдат предприети мерки за временното затваряне на дома до привеждането му в съответствие. Ще бъде информирана и прокуратурата.”

В дома са настанени 21 души — някои от тях с деменция. А условията вътре застрашават безопасността им.

"Мизерията е ужасна, не дават вода и храна": Искат закриване на хосписи в Черноморец и Поморие Д-р Мариана Кофинова, заместник-директор на РЗИ-Бургас: „Всички врати са без дръжки. Представете си всички домуващи са изолирани по двойки в стаите си и при отваряне само от външна страна от персонала, който е в наличност там, всъщност една жена и управителката.”

Екипът ни прави опит да влезе в дома за разговор с директора. Вратата е заключена, а вътре не намират ключ. Минути по-късно ни отваря администратор и уверява, че близките на настанените са били уведомени за затварянето на дома още след проверката през юни.

Валентина Димитрова, администратор: „Някои от тях си заминаха и си ги прибраха. Други, които нямат възможност, подписаха декларации, които ги предоставиха на д-р Миладиновски, че към настоящия момент не желаят техните близки да бъдат премествани.”

С разрешение на служителя екипът на "По света и у нас" влиза във фоайето. Достъп до стаите не ни е позволен, за да проверим условията.

Валентина Димитрова, администратор: „Д-р Миладиновски говорих с него и адвокатът беше до него. Нямам правомощия да ви пускам по стаите и да ви давам контакт с болните. Това може да стане по нареждане на доктора, когато той е тук.”

Свързваме се с адвоката по телефона:

„Тръгвайте си оттам и си гледайте работата! Недейте да безпокоите персонала! Ще ви осъди!”

Остава неясно къде ще бъдат настанени хората от дома, след като той бъде временно затворен.