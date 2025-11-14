Великобритания се готви за официалния рожден ден на крал Чарлз III

Великобритания подготвя военен парад, за да отпразнува официалния рожден ден на крал Чарлз III. Парадът се нарича Trooping the Colour и в него ще участват повече от 1400 войници, 200 коня и 400 музиканти. От Бъкингамския дворец определят събитието като „велика демонстрация на военна прецизност, езда и фанфари“.



А иначе днес, когато е истинският рожден ден на Чарлз III, събитието беше отбелязано с топовни салюти в Лондон. По традиция монархът прекарва вечерта в тесен семеен кръг. По време на тазгодишния Trooping the Color, кралят ще поведе парада, яздейки кон. Кралица Елизабет II преустанови практиката, след като навърши 60 години. Събитието е демонстрация на силата и подкрепата за монархията, в момент, когато тя преживява криза заради компрометираното име на брата на Чарлз - принц Андрю. 77-годишният крал също имаше предизвикателна лична година, в която освен да изпълнява задълженията си, трябваше и да възстанови здравето си след онкологична операция.