Великобритания се готви за официалния рожден ден на крал Чарлз III

Джанан Дурал
По света
В парада се нарича участват повече от 1400 войници, 200 коня и 400 музиканти

Великобритания подготвя военен парад, за да отпразнува официалния рожден ден на крал Чарлз III. Парадът се нарича Trooping the Colour и в него ще участват повече от 1400 войници, 200 коня и 400 музиканти. От Бъкингамския дворец определят събитието като „велика демонстрация на военна прецизност, езда и фанфари“.

А иначе днес, когато е истинският рожден ден на Чарлз III, събитието беше отбелязано с топовни салюти в Лондон. По традиция монархът прекарва вечерта в тесен семеен кръг. По време на тазгодишния Trooping the Color, кралят ще поведе парада, яздейки кон. Кралица Елизабет II преустанови практиката, след като навърши 60 години. Събитието е демонстрация на силата и подкрепата за монархията, в момент, когато тя преживява криза заради компрометираното име на брата на Чарлз - принц Андрю. 77-годишният крал също имаше предизвикателна лична година, в която освен да изпълнява задълженията си, трябваше и да възстанови здравето си след онкологична операция.

