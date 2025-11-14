Министърът на икономиката предлага за особен управител на "Лукойл България" Румен Спецов.

"Номинираният от мен отговаря на всички законови изисквания. Считам, че предложената кандидатура ще гарантира ефективен и законен контрол върху лицето, опериращо критичната инфраструктура. Г-н Спецов управлява най-важната агенция в България - приходната. Управлява я при много различни правителства и винаги е демонстрирал професионализъм, политическа безпристрастност и мениджърски умения. Неутрален е спрямо местни и международни участници в конкурентния бизнез с нефт и нефтени продукти", обяви Петър Дилов.

"Тече интензивен ежедневен диалог, всеки нов ден има ново развитие. Предприетото до момента е съгласувано с нашите партньори", коментира правосъдният министър Георги Георгиев.

"Рафинерията е елемент от критичната инфраструктура, за която държавата има своите ангажименти в полза на обществото. Целта е след 21 ноември тя да продължи своята оперативна дейност безпрепятствено" заяви министър-председателят Росен Желязков в началото на свиканото от него заседание на Съвета по сигурността.