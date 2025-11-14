БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Министърът на икономиката предлага за особен управител на...
Министърът на икономиката предлага за особен управител на "Лукойл България" Румен Спецов

Желязков свика Съвета по сигурността заради особения управител на "Лукойл"

Министърът на икономиката предлага за особен управител на "Лукойл България" Румен Спецов.

"Номинираният от мен отговаря на всички законови изисквания. Считам, че предложената кандидатура ще гарантира ефективен и законен контрол върху лицето, опериращо критичната инфраструктура. Г-н Спецов управлява най-важната агенция в България - приходната. Управлява я при много различни правителства и винаги е демонстрирал професионализъм, политическа безпристрастност и мениджърски умения. Неутрален е спрямо местни и международни участници в конкурентния бизнез с нефт и нефтени продукти", обяви Петър Дилов.

"Тече интензивен ежедневен диалог, всеки нов ден има ново развитие. Предприетото до момента е съгласувано с нашите партньори", коментира правосъдният министър Георги Георгиев.

"Рафинерията е елемент от критичната инфраструктура, за която държавата има своите ангажименти в полза на обществото. Целта е след 21 ноември тя да продължи своята оперативна дейност безпрепятствено" заяви министър-председателят Росен Желязков в началото на свиканото от него заседание на Съвета по сигурността.

Тема на днешното заседание е изборът на особен управител на "Лукойл". Ще бъдат изслушани доклади на компетентните министри и ще бъде направено предложение до Министерския съвет за назначаването на особен управител на дружествата.

Снимки: Министерски съвет

#особен управител на "Лукойл" #Съвета по сигурността #Росен Желязков

