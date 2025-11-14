БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Борисов: Премиерът Желязков ще обяви особения управител на "Лукойл"

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Запази

Лицето има достатъчно опит, какъвто е необходим, коментира лидерът на ГЕРБ

Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Премиерът Росен Желязков свика извънредно заседание на Съвета за сигурност по темата за особения управител. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че премиерът Желязков ще обяви кой е той, като на този етап коментира само, че лицето има достатъчно опит, какъвто е необходим.

По думите на Борисов днес ще получим дерогация за "Лукойл".

"Уведомявам ви, че премиерът Желязков свиква спешно Съвета за сигурност към Министерския съвет във връзка с посочване и предложение до МС по избор на особен управител на "Лукойл", заяви председателят на парламента Рая Назарян.

"Премиерът Желязков ще каже кой е особеният управител. Едно лице ще бъде. Има достатъчно опит, какъвто е необходим. С мен е съгласувано, с другите, това е работа на премиера", обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Отбеляза, че фигурата, която ще бъде обявена, не е свързана с Делян Пеевски.

"Нека да назначат особен управител. Това, което мога да ви уверя и се надявам в днешния ден ние да получим дерогация такава, каквато е в Германия за 6 месеца, така че спокойно да свършим всичките неща", подчерта още Борисов.

Красимир Манов, МЕЧ: "В публичното пространство изтече информация, че едната от кандидатурите, които МС е предложил за особен управител, е на настоящия директор на "Булгартрансгаз" и бивш енергиен министър Владимир Малинов.

Томислав Дончев, вицепремиер: "МС до момента не е предложил никой. Нито г-н Малинов, нито някой друг."

Богдан Богданов, ПП-ДБ: "От другия петък санкциите, наложени от САЩ, влизат с пълна сила. Каква е готовността на правителството да реагира в следващите 5 дни?"

Томислав Дончев, вицепремиер: "Готовността на правителството е висока. План има. В България криза с горивата, поне доколкото зависи от българското правителство, няма да има. Това е основен фокус в работата ни и мисля, че колко правилни са били стъпките на правителството през изминалите седмици ще се докаже от това, което има да се случи през следващите дни. Тук има и друг ключов фактор и това са преговорите с този, който налага санкциите. И това е критичният момент предвид всичко, което има да се случи в следващите няколко дни".

Павлин Найденов, АПС: "Има ли такъв план "Лукойл" да бъде отдаден веднага под наем примерно на БЕХ и БЕХ да поеме управлението. Разработван ли е такъв вариант и за бензиностанциите на "Лукойл"?

"Чисто формално не виждам как актив, който не е наша собственост, на държавата, би могъл да бъде отдаден под наем", каза още вицепремиерът Томислав Дончев.

Вижте още в прякото включване на Николай Минков.

#особен управител #"Лукойл" #Росен Желязков #Бойко Борисов

Последвайте ни

ТОП 24

Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
1
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
Лекарят, прегазил кучето Мая, се яви в районното - наложиха му гаранция от 5000 лева
2
Лекарят, прегазил кучето Мая, се яви в районното - наложиха му...
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
3
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево? Италия разследва "снайперистки сафарита"
4
Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево? Италия...
Минималната работна заплата ще бъде 620,20 евро от 1 януари 2026 г.
5
Минималната работна заплата ще бъде 620,20 евро от 1 януари 2026 г.
"За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу насилието над животни (СНИМКИ и ВИДЕО)
6
"За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу...

Най-четени

Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
1
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
5
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
6
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби

Още от: Политика

Габриел Вълков: Бюджет 2026 е най-левият от последните години
Габриел Вълков: Бюджет 2026 е най-левият от последните години
Премиерът Желязков свиква извънредно Съвета по сигурността заради особения управител в "Лукойл" Премиерът Желязков свиква извънредно Съвета по сигурността заради особения управител в "Лукойл"
Чете се за: 00:20 мин.
Проектът за държавен бюджет за 2026 г., както и проектобюджетите на НЗОК и ДОО, са внесени в парламента Проектът за държавен бюджет за 2026 г., както и проектобюджетите на НЗОК и ДОО, са внесени в парламента
Чете се за: 01:07 мин.
Бюджет 2026: Коалиционен - нито ляв, нито десен, нито либерален - нито консервативен (ОБЗОР) Бюджет 2026: Коалиционен - нито ляв, нито десен, нито либерален - нито консервативен (ОБЗОР)
Чете се за: 06:20 мин.
Внесоха проектозаконите за бюджета на държавата за 2026 година в НС Внесоха проектозаконите за бюджета на държавата за 2026 година в НС
Чете се за: 00:15 мин.
Средната пенсия ще достигне 541,20 евро през 2026 г. Средната пенсия ще достигне 541,20 евро през 2026 г.
Чете се за: 03:17 мин.

Водещи новини

Красимир и Габриела измъчвали и убивали с жестокост десетки животни поне две години
Красимир и Габриела измъчвали и убивали с жестокост десетки животни...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Борисов: Премиерът Желязков ще обяви особения управител на "Лукойл" Борисов: Премиерът Желязков ще обяви особения управител на "Лукойл"
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Наркодилъри предлагат на деца дрога, опакована в пликчета за лакомства Наркодилъри предлагат на деца дрога, опакована в пликчета за лакомства
Чете се за: 01:42 мин.
Регионални
Казусът "Лукойл" в Румъния: Букурещ готви закон за национализация на рафинерията Казусът "Лукойл" в Румъния: Букурещ готви закон за национализация на рафинерията
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Масирана руска атака в Киев: Ударен е и черноморският град Новоросийск
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Как протича подготовката в "Български пощи" преди...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
ДОБРИТЕ ИСТОРИИ: Да правиш маджун - хилядолетна традиция от...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Би Би Си отговори на заплахите на Тръмп: Медията се извини, но няма...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ