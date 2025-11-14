Борисов: Премиерът Желязков ще обяви особения управител на "Лукойл"

Премиерът Росен Желязков свика извънредно заседание на Съвета за сигурност по темата за особения управител. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че премиерът Желязков ще обяви кой е той, като на този етап коментира само, че лицето има достатъчно опит, какъвто е необходим.

По думите на Борисов днес ще получим дерогация за "Лукойл".

"Уведомявам ви, че премиерът Желязков свиква спешно Съвета за сигурност към Министерския съвет във връзка с посочване и предложение до МС по избор на особен управител на "Лукойл", заяви председателят на парламента Рая Назарян. "Премиерът Желязков ще каже кой е особеният управител. Едно лице ще бъде. Има достатъчно опит, какъвто е необходим. С мен е съгласувано, с другите, това е работа на премиера", обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Отбеляза, че фигурата, която ще бъде обявена, не е свързана с Делян Пеевски.

"Нека да назначат особен управител. Това, което мога да ви уверя и се надявам в днешния ден ние да получим дерогация такава, каквато е в Германия за 6 месеца, така че спокойно да свършим всичките неща", подчерта още Борисов. Красимир Манов, МЕЧ: "В публичното пространство изтече информация, че едната от кандидатурите, които МС е предложил за особен управител, е на настоящия директор на "Булгартрансгаз" и бивш енергиен министър Владимир Малинов.

Томислав Дончев, вицепремиер: "МС до момента не е предложил никой. Нито г-н Малинов, нито някой друг." Богдан Богданов, ПП-ДБ: "От другия петък санкциите, наложени от САЩ, влизат с пълна сила. Каква е готовността на правителството да реагира в следващите 5 дни?" Томислав Дончев, вицепремиер: "Готовността на правителството е висока. План има. В България криза с горивата, поне доколкото зависи от българското правителство, няма да има. Това е основен фокус в работата ни и мисля, че колко правилни са били стъпките на правителството през изминалите седмици ще се докаже от това, което има да се случи през следващите дни. Тук има и друг ключов фактор и това са преговорите с този, който налага санкциите. И това е критичният момент предвид всичко, което има да се случи в следващите няколко дни". Павлин Найденов, АПС: "Има ли такъв план "Лукойл" да бъде отдаден веднага под наем примерно на БЕХ и БЕХ да поеме управлението. Разработван ли е такъв вариант и за бензиностанциите на "Лукойл"? "Чисто формално не виждам как актив, който не е наша собственост, на държавата, би могъл да бъде отдаден под наем", каза още вицепремиерът Томислав Дончев.

