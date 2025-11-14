БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кирил Котев: Не е приятно да има само критики, футболистите имат нужда от подкрепа

от БНТ
Чете се за: 03:00 мин.
Български футбол
Директорът на националните отбори в БФС се надява България да спечели първи точки в мача с Турция.

Кирил Котев
Снимка: Startphoto.bg
Директорът на националните отбори в БФС Кирил Котев се надява, че България най-после ще започне да печели точки и в Бурса утре "лъвовете" ще покажат играта от първото полувреме в София през октомври. Макар и да паднаха тежко с 1:6, българите имаха равностойна първа част, която завърши 1:1. След това обаче автогол на Виктор Попов и поредица от грешки доведоха до тежкото поражение.

Турция очаква България с 9 спечелени точки и се надява на успех, който да им гарантира поне 2-ата позиция в група "Е" след лидера Испания. България пък ще се опита да вземе първи точки, след като до момента е без актив.

"При всички положения ще се опитаме да завършим по по-позитивен начин в тази тежка група, в тези тежки квалификации. Надявам се да покажем играта от първото полувреме на мача с Турция. Ще се раздадем до край", заяви той, преди заминаването на отбора.

Котев посочи защо отборът бе едва ли не „засекретен“ и нямаше никакви медийни изяви.

"Такава беше идеята – да създадем спокойствие за футболистите на първо място, да дадем малко по-голямо самочувствие. И да вземем точки вече. Не е приятно да има само критики, още повече когато наближи мач на националния отбор, се започват атаки от всякъде. Тези футболисти имат нужда от подкрепа. Надявам се, че има доста млади момчета, показват развитие и догодина да са гръбнак, да покажат по-стабилни игри. И националният отбор да изглежда доста по-различно", каза още директорът.

Редица национали отпаднаха за мача с Турция, сред които Радослав Кирилов, Антон Недялков и Станислав Иванов.

"Наистина отпаднаха по-опитните футболисти, които изнесоха по-голямата част от мачовете. И Радослав Кирилов, и Антон Недялков. Те са важна част, надявам се обаче момчетата, които ще ги заместят, да покажат качества", добави Котев.

Той се върна и на темата с отказването на вратаря Светослав Вуцов, който се оттегли или поне временно от отбора. Котев заяви, че това е националния отбор на България и всеки трябва да желае да играе за Родината.

Мачът Турция - България е утре от 19:00 часа българско време на стадион "Ататюрк" в Бурса. Гледайте срещата пряко по БНТ 1, БНТ 3 и на нашия сайт.

Вижте цялото интервю във видеото.

#Кирил Котев

