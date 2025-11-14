Боряна Калейн: Старая се да бъда максимално полезна на бъдещото поколение

Сребърната медалистка от Париж 2024 Боряна Калейн сподели, че е амбицирана да помага на младите състезателки по художествена гимнастика и възнамерява да съсредоточи вниманието си върху това, да сподели опита си на бъдещите национални гимнастички.

Многократната медалистка от световни и европейски първенства не успя да попадне в Комисията на спортистите към Европейския олимпийски комитет, но ще опита да го направи отново.

"Не бях избрана по много причини. За първи път присъствам на такъв форум и нямам толкова опит. Доволна съм, че успях да представя България по такъв начин. Получих позитивен отклик от делегациите. Питаха ме дали и следващия път ще се кандидатирам. Определено ще опитам още веднъж. На този форум всички ме посрещнаха усмихнати. Емоциите бяха много позитивни. Не ми достигна малко, но за следващия път ще съм по-подготвена", сподели тя в интервю за предаването "Денят започва".

Според нея българската художествена гимнастика име светло бъдеще.

"Имаме добра структура, започваща от федерацията. Имаме добри треньори и талантливи състезатели. Продължавам да помагам на г-жа Маркова в националния отбор. Старая се да бъда максимално полезна на бъдещото поколение. Казвам им да бъдат повече от мен, а да не се стараят да бъдат като мен. С радост отговарям на въпросите им", допълни Калейн.

Миналата седмица "златното момиче" привлече медийното внимание, като върна изгубен портфейл.

"Не го направих, с цел да се знае. Просто занесох портфейла в полицията. Жената се свърза с мен, че си е получила портфейла. Надявам се да бъда пример за хората, които ме харесват. Апелирам повече хора да правят добро. Вярвам, че доброто е заразно", добави доскорошната състезателка по художествена гимнастика.

Калейн продължава да пътува по целия свят, за да предава опита си, а неин приоритет в близкото бъдеще е да помогне на Бранимира Маркова с работата с националните състезателки.

"Пътувам по цял свят. Имам още две пътувания до края на годината, за да проведа майсторски класове в Япония и Австралия. Смятам да фокусирам енергията си към националния отбор. Не е тайна, че помагам на г-жа Маркова. Виждам млади и много мотивирани момичета, които са доста амбициозни. Харесва ми конкуренцията в отбора. Трябва им време и опит. Границите на нашия спорт се разширяват", разкри Калейн.

