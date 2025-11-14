БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Боряна Калейн: Старая се да бъда максимално полезна на бъдещото поколение

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:57 мин.
Спорт
Запази

Сребърната медалистка от Париж 2024 работи усилено, за да предаде своя опит на младите състезатели.

боряна калейн старая бъда максимално полезна бъдещото поколение
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Сребърната медалистка от Париж 2024 Боряна Калейн сподели, че е амбицирана да помага на младите състезателки по художествена гимнастика и възнамерява да съсредоточи вниманието си върху това, да сподели опита си на бъдещите национални гимнастички.

Многократната медалистка от световни и европейски първенства не успя да попадне в Комисията на спортистите към Европейския олимпийски комитет, но ще опита да го направи отново.

"Не бях избрана по много причини. За първи път присъствам на такъв форум и нямам толкова опит. Доволна съм, че успях да представя България по такъв начин. Получих позитивен отклик от делегациите. Питаха ме дали и следващия път ще се кандидатирам. Определено ще опитам още веднъж. На този форум всички ме посрещнаха усмихнати. Емоциите бяха много позитивни. Не ми достигна малко, но за следващия път ще съм по-подготвена", сподели тя в интервю за предаването "Денят започва".

Според нея българската художествена гимнастика име светло бъдеще.

"Имаме добра структура, започваща от федерацията. Имаме добри треньори и талантливи състезатели. Продължавам да помагам на г-жа Маркова в националния отбор. Старая се да бъда максимално полезна на бъдещото поколение. Казвам им да бъдат повече от мен, а да не се стараят да бъдат като мен. С радост отговарям на въпросите им", допълни Калейн.

Миналата седмица "златното момиче" привлече медийното внимание, като върна изгубен портфейл.

"Не го направих, с цел да се знае. Просто занесох портфейла в полицията. Жената се свърза с мен, че си е получила портфейла. Надявам се да бъда пример за хората, които ме харесват. Апелирам повече хора да правят добро. Вярвам, че доброто е заразно", добави доскорошната състезателка по художествена гимнастика.

Калейн продължава да пътува по целия свят, за да предава опита си, а неин приоритет в близкото бъдеще е да помогне на Бранимира Маркова с работата с националните състезателки.

"Пътувам по цял свят. Имам още две пътувания до края на годината, за да проведа майсторски класове в Япония и Австралия. Смятам да фокусирам енергията си към националния отбор. Не е тайна, че помагам на г-жа Маркова. Виждам млади и много мотивирани момичета, които са доста амбициозни. Харесва ми конкуренцията в отбора. Трябва им време и опит. Границите на нашия спорт се разширяват", разкри Калейн.

Вижте цялото интервю във видеото.

Свързани статии:

Боряна Калейн: Силата на един спортист е да намери куража да се изправи отново
Боряна Калейн: Силата на един спортист е да намери куража да се изправи отново
Сребърната медалистка от Париж 2024 представи България на 8-ия...
Чете се за: 05:22 мин.
# Боряна Калейн #Денят започва

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
1
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
Лекарят, прегазил кучето Мая, се яви в районното - наложиха му гаранция от 5000 лева
2
Лекарят, прегазил кучето Мая, се яви в районното - наложиха му...
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
3
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево? Италия разследва "снайперистки сафарита"
4
Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево? Италия...
Минималната работна заплата ще бъде 620,20 евро от 1 януари 2026 г.
5
Минималната работна заплата ще бъде 620,20 евро от 1 януари 2026 г.
"За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу насилието над животни (СНИМКИ и ВИДЕО)
6
"За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу...

Най-четени

Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
1
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
Честит юбилей на Мария Петрова
4
Честит юбилей на Мария Петрова
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
5
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
6
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби

Още от: Видео

Кирил Котев: Не е приятно да има само критики, футболистите имат нужда от подкрепа
Кирил Котев: Не е приятно да има само критики, футболистите имат нужда от подкрепа
Спортни новини 14.11.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 14.11.2025 г., 06:30 ч.
Очаквайте: Мария Петрова в предаването "Зала на славата" Очаквайте: Мария Петрова в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 00:45 мин.
Спортни новини 13.11.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 13.11.2025 г., 20:50 ч.
Гледайте слалома в Леви с участието на Алберт Попов - тази неделя по БНТ 3 Гледайте слалома в Леви с участието на Алберт Попов - тази неделя по БНТ 3
Чете се за: 00:30 мин.
Гледайте световната квалификация Турция – България в събота по БНТ 1 и БНТ 3 Гледайте световната квалификация Турция – България в събота по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Красимир Георгиев и Габриела Сашова в продължение на поне две години са измъчвали и убивали с особена жестокост десетки животни
Красимир Георгиев и Габриела Сашова в продължение на поне две...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Премиерът Желязков свиква извънредно Съвета по сигурността заради особения управител в "Лукойл" Премиерът Желязков свиква извънредно Съвета по сигурността заради особения управител в "Лукойл"
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Наркодилъри предлагат на деца дрога, опакована в пликчета за лакомства Наркодилъри предлагат на деца дрога, опакована в пликчета за лакомства
Чете се за: 01:42 мин.
Регионални
Масирана руска атака в Киев: Ударен е и черноморският град Новоросийск Масирана руска атака в Киев: Ударен е и черноморският град Новоросийск
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Как протича подготовката в "Български пощи" преди...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Кремен Георгиев: Чакаме решение как ще се изчислява сградната...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
ДОБРИТЕ ИСТОРИИ: Да правиш маджун - хилядолетна традиция от...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Би Би Си отговори на заплахите на Тръмп: Медията се извини, но няма...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ