"Би Би Си" отговори на заплахите на Тръмп: Медията се извини, но няма да плати обезщетение

"Би Би Си" се извини на американския президент Доналд Тръмп за скандала с манипулираната реч, но няма да плати обезщетение.



Британската обществена медия ще свали от ефир предаването, в което е излъчена обработената реч на Тръмп. Медията посочи няколко факта защо той няма правното основание да съди за клевета.

Срокът за завеждане на дело в британски съд е изтекъл преди година, а пред американски съд трудно ще се докаже негативно влияние върху американските избиратели, тъй като програмата не е излъчена в Съединените щати.

Медията добави, че скандалната реч не трябва да се гледа изолирано - в предаването е имало гласове в подкрепа на Тръмп и целта е била съкращаване на думите, а не манипулиране.