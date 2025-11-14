Екоактивисти протестират с фенери в Бразилия

Десетки активисти от коренното население на Бразилия проведоха протестен поход с фенери на фона КОП30.

Това стана в град Белем, където заседава климатичната конференция на ООН. Демонстрантите носеха традиционни индиански фенери за глава. Местните повдигнаха основния въпрос за правото им на притежание на земята. Те обвиняват правителството в изсичане на горите.

По-рано тази седмица се стигна до бой с охраната на конференцията. Бразилският министър на околната среда Марина Силва се изказа в подкрепа на похода.