Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на...
Чете се за: 02:02 мин.
Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател
Чете се за: 01:07 мин.
Премиерът Желязков: През април пак ще искаме дерогация
Чете се за: 05:42 мин.
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един...
Чете се за: 00:50 мин.
Президентът Радев: Назначаването на особения управител на...
Чете се за: 04:05 мин.

Ердоган за решението на Кипърския въпрос: Най-реалистично е създаване на две държави

Мартин Гицов
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Той заяви, че няма смисъл от преговори, които няма да дадат резултат

Турският президент Ердоган заяви, че най-реалистичното решение на Кипърския въпрос e създаване на две държави на етнически разделения остров.

Турският лидер добави, че няма смисъл от преговори, които няма да дадат резултат. Ердоган прие днес новоизбрания президент на кипърските турци Туфан Ерхюрман, който обещава да разгледа федерално решение. То има подкрепата на ООН за край на близо 50-годишното разделение.

Турция е единствената държава, която е признала така наречената Севернокипърска турска република.

Бившият кипърски турски лидер Ерсин Татар изрази подкрепа за принципа на две държави, сценарий, отхвърлян от кипърските гърци.

#Кипърският въпрос #Ердоган

"Кой ще върне приятелите ни?": "Марш на ангелите" в Скопие след трагедията в Кочани
"Кой ще върне приятелите ни?": "Марш на ангелите" в Скопие след трагедията в Кочани
Българска парламентарна делегация пристигна в Света гора за есенния празник на свети Георги Българска парламентарна делегация пристигна в Света гора за есенния празник на свети Георги
Чете се за: 02:35 мин.
Сърбия получи отсрочка от санкциите срещу НИС Сърбия получи отсрочка от санкциите срещу НИС
Чете се за: 00:50 мин.
Спират туристи на границата с Гърция за неплатени глоби Спират туристи на границата с Гърция за неплатени глоби
Чете се за: 02:02 мин.
Майка на загинал младеж в Нови Сад в болница след 12 дни гладна стачка пред сръбския парламент Майка на загинал младеж в Нови Сад в болница след 12 дни гладна стачка пред сръбския парламент
Чете се за: 02:42 мин.
Броят на жертвите от пожара в дом за възрастни хора в Босна достигна до 15 Броят на жертвите от пожара в дом за възрастни хора в Босна достигна до 15
Чете се за: 01:00 мин.

След дерогацията за "Лукойл": Желязков отговори на критиките на Радев
След дерогацията за "Лукойл": Желязков отговори на...
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
"Те нямат глас, но имат нас": Стотици излязоха на протест срещу жестокостта над животните "Те нямат глас, но имат нас": Стотици излязоха на протест срещу жестокостта над животните
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Турция победи България след спорна дузпа и автогол Турция победи България след спорна дузпа и автогол
Чете се за: 05:40 мин.
Спорт
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Божидар Божанов: Позитивно е, че дерогацията се случи, но процесът...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...
Чете се за: 02:50 мин.
Общество
Заден ход: Тръмп отмени част от реципрочните мита, които сам въведе
Чете се за: 02:35 мин.
По света
