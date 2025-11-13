БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Премиерът Желязков: През април пак ще искаме дерогация
Чете се за: 05:42 мин.
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един...
Чете се за: 00:50 мин.
Президентът Радев: Назначаването на особения управител на...
Чете се за: 04:05 мин.

Фалшива новина в социалните мрежи за смъртта на телевизионната водеща и актриса Лара Златарева

Алекс Христов
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Фалшива новина в социалните мрежи за смъртта на телевизионната водеща и актриса Лара Златарева. В ТикТок се появи некролог на кака Лара. Защо зачестяват подобни все по-често попадаме на такива измамни информации?

Срещаме се с кака Лара часове, след като е научила новината от свой колега. Разбрала, че в ТикТок профил на жена с име Пепа Кънева е качена нейна снимка с посочени година на раждане, година на смърт и дата на „кончината“ – 10 ноември.

Лара Златарева - актриса: "Започнаха да звънят хора, всеки който се обажда, се обажда с едно такова мило и леко плахо "добре ли си''. Уплаших се малко, казах си: какво може да накара един човек да ме убие, да иска смъртта ми."

За по-малко от 24 часа публикацията събира над 260 хиляди гледания. Въпросният профил публикува още един фалшив пост - за друга известна личност. В профила на Пепа Кънева в ТикТок откриваме и нейни снимки от различни мероприятия. От ГДБОП обясниха как се действа при разпространението на подобни фалшиви новини.

Владимир Димитров - старши комисар, директор на Дирекция "Киберпрестъпност", ГДБОП: "Отговорността, която може да понесе човек, който създава подобно съдържание, е в резултат на жалба, която да подаде засегнатото лице, това са престъпления, с които не се занимава полиция и прокуратура, те се преследват по частен път. Най-логично е тази публикации да се докладват като измамна и спам. Призовам да не споделят фалшиви новини."

Лара Златарева все още не е решила дали ще си търси правата по съдебен път.

Лара Златарева - актриса: "Не обвинявам жената наречена Пепа Кънева в случай, че тя е истинска. Така съм устроена, че дълбоко съчувствам на такъв тип хора, които в самотата си да извикат за внимание - стигат до това да си измислят смъртта на различни хора."

ГДБОП вече свали скандалните публикации от социалната платформа. От този профил не за първи се публикуват фалшиви новини.

