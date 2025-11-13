10 години по-късно: Тежкият спомен за най-кървавия атентат във Франция

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
130 загубиха живота си, над 500 бяха ранени в Париж и Сен-Дени

Снимка: БТА
Франция отбелязва 10 години от атентатите в Париж и Сен-Дени, които отнеха живота на 130 души.

Да превърнеш травмата в памет - към това са насочени усилията на французите, които отдават почит на загиналите в трагичната нощ от преди десет години.

Нощ, след която споделянето на информация между службите за сигурност в Европа се подобри, а европейците застанаха заедно в солидарност, която е по-силна от страха.

Франция отбелязва 10 години от най-тежкия атентат на територията ѝ. В топлата ноемврийска вечер, терористи от групировката "Ислямска държава" нападат последователно Стад дьо Франс, терасите на кафенета в източните части на Париж, както и залата "Батаклан" по време на рок концерт.

Жертвите са 130, а ранените над 500. Извършителите се самоубиват или са убити от полицията.

Днес, цялата страна говори за силата на оцелелите и на близките на загиналите. Разговор за значението на психологичната помощ, но и за паметта на едно общество.

В Париж и Сен-Дени, президентът Макрон, заедно с кметовете на двата града, положиха венци пред всяко от атакуваните места.

Пред най-големия стадион на Франция говори и дъщерята на единствения убит там.

Софи Диас: Паметта за баща ми, Манюел Диа̀с, живее у всеки един от нас — във всеки жест на мир, във всеки поглед, изпълнен с обич. Нека никога не забравяме и продължим да пазим живо онова, което той олицетворяваше: уважение, нежност, любов към ближния и към живота. Нека живеем в свободна и мирна страна.

От 8 ноември хиляди парижани полагат цветя и свещи на площад "Репюблик".

Архивът от събитията също е запечатан в изложби в града, а кметството на Париж е дигитализирало над 7000 снимки и писма, оставени пред "Батаклан" и нападнатите кафета и ресторанти.

Днес те отново са отворени. Парижани превръщат сядането по терасите им в знак на съпротива веднага след атентатите.

В социалните мрежи се появява хаштагът "Стоя на терасата" като символ, че животът е по-силен от страха.

Послание, което се открива и в новооткритата градина зад кметството на Париж, в която са гравирани имената на всички загинали.

Откриването ѝ ще се излъчва по националните телевизии. В него ще участва и президентът Макрон.

снимки: БТА

Церемонията е организирана от творческия екип на Олимпийските игри миналата година.

Вижте повече в прякото включване на кореспондента на БНТ в Париж Михаил Иванов

