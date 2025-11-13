Световно първенство по скокове на батут

Българският национален отбор по скокове на батут участва в Световното първенство в испанския град Памплона, където участват над 400 състезатели. Мариян Михалев (мъже) и Христина Пенева (жени) заеха съответно 47-о и 35-о място. Предстои състезанието при юношите и девойките, които ще се борят за 32 комплекта медали в различни възрастови групи.

Преди две години в Бирмингам България спечели 4 отличия – едно сребро и три бронза, а тийн звездите Александра Вакарелска и Кристина Колева станаха световни вицешампионки.