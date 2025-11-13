БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бюджет 2026: Коалиционен - нито ляв, нито десен, нито...
Чете се за: 06:20 мин.
Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево?...
Чете се за: 04:00 мин.
Обвинителният акт срещу Благомир Коцев е внесен в съда
Чете се за: 04:52 мин.
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
Чете се за: 01:27 мин.
По-лека мярка "подписка" получиха трима от...
Чете се за: 03:47 мин.
Одобрен е проектът на Закон за държавния бюджет за 2026 г.
Чете се за: 11:10 мин.
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена...
Чете се за: 04:47 мин.
Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за...
Чете се за: 02:27 мин.

Световно първенство по скокове на батут

Чете се за: 00:42 мин.
Деца
Българският национален отбор по скокове на батут участва в Световното първенство в испанския град Памплона, където участват над 400 състезатели. Мариян Михалев (мъже) и Христина Пенева (жени) заеха съответно 47-о и 35-о място. Предстои състезанието при юношите и девойките, които ще се борят за 32 комплекта медали в различни възрастови групи.

Преди две години в Бирмингам България спечели 4 отличия – едно сребро и три бронза, а тийн звездите Александра Вакарелска и Кристина Колева станаха световни вицешампионки.

Румен Радев удостои с Почетния знак на президента изявени спортисти
Румен Радев удостои с Почетния знак на президента изявени спортисти
Нов силен мач за Александър Везенков в Евролигата Нов силен мач за Александър Везенков в Евролигата
Чете се за: 00:12 мин.
Волейбол: Левски се класира за плейофите в Шампионската лига Волейбол: Левски се класира за плейофите в Шампионската лига
Чете се за: 00:30 мин.
Мартин Георгиев – “Националният отбор се нуждае от повече подкрепа” Мартин Георгиев – “Националният отбор се нуждае от повече подкрепа”
Чете се за: 00:30 мин.
Финалът на Евро 2028 ще е на „Уембли“! Финалът на Евро 2028 ще е на „Уембли“!
Чете се за: 01:02 мин.
България – фаворит в групата си от евроквалификациите по баскетбол за жени България – фаворит в групата си от евроквалификациите по баскетбол за жени
Чете се за: 00:35 мин.

Бюджет 2026: Коалиционен - нито ляв, нито десен, нито либерален - нито консервативен (ОБЗОР)
Бюджет 2026: Коалиционен - нито ляв, нито десен, нито либерален -...
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево? Италия разследва "снайперистки сафарита" Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево? Италия разследва "снайперистки сафарита"
Чете се за: 04:00 мин.
По света
"За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу насилието над животни (СНИМКИ и ВИДЕО) "За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу насилието над животни (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
10 години по-късно: Тежкият спомен за най-кървавия атентат във Франция 10 години по-късно: Тежкият спомен за най-кървавия атентат във Франция
Чете се за: 03:12 мин.
По света
След разкритията по скандала "Епстийн" от Белия дом...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Обвинителният акт срещу Благомир Коцев е внесен в съда
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
