Хиляди кукли Labubu бяха изкупени за секунди по време на лайвстрийм в Лондон

Куклите Labubu предизвикаха пълна лудница в Лондон, като хиляди играчки бяха изкупени за секунди по време на лайвстрийм. Така до Великобритания стигна китайската треска за масово пазаруване за Деня на самотните, който се отбелязва в началото на ноември.

Фигурките Labubu, CryBaby и Skullpanda, продавани в "слепи кутии" (blind boxes), са новата световна мания, тъй като никога не знаеш коя ще ти се падне. Глобална платформа за онлайн търговия нае TikTok звездата Ана Уилямс да води няколко стрийма на ден, показвайки играчките. Този тип онлайн шопинг тръгна от Китай, но вече завладява и Европа. Фигурките вече не са просто играчки – те се превърнаха в мания. Хората ги носят по чанти и ги разменят онлайн.