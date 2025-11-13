Награда "Икона на годината" за Джанет Джаксън

Певицата Джанет Джаксън получи престижната награда "Икона на годината" на благотворителната гала вечер "Звезди срещу рака" в Бевърли Хилс. Наградата ѝ беше връчена от Лайза Минели, а Джанет благодари на семейството и феновете си за подкрепата през годините.

“След няколко месеца ще навърша 60 години, но нямам никакво намерение да спирам да танцувам", каза усмихнато звездата, предизвиквайки бурни аплодисменти.

Събитието събра 700 000 долара за организацията "Танцьори срещу рака", която помага на хора от танцовата общност, засегнати от тежки заболявания.