Всеки пети чуждестранен работник у нас е узбекистанец

Нелегални посреднически фирми от Узбекистан изпращат в България работници с обещанието за 5000 лева заплата

Нелегални посреднически фирми от Узбекистан изпращат в България работници с обещанието за 5000 лева заплата. Сблъсъкът с реалността отказва хората да останат, а ощетени са работодателите. Как да се избегнат тези капани и как да се подобрят икономическо търговските връзки между двете държави обсъждаха днес в Русе представители на правителството на Узбекистан, работодателски организации и бизнесът.

Всяко пето разрешително за работа у нас е издадено на граждани от Узбекистан. В Русе от началото на годината легално се трудят 62 служители от Узбекистан. Често обаче кандидат-работниците използват пристигането в шенгенското пространство, за да преминат безпроблемно в трета държава.

Мая Русанова – председател на Съюза на хотелиерите и ресторантьорите – Русе: "Пристигат на летището, изчезват и ние по никакъв начин не можем да си търсим правата, защото на концесионерските фирми, с които сме работили, сме платили част от сумата, поемаме им всички разходи."

Оказва се, че много наши работодатели контактуват с нелицензирани фирми в Узбекистан, които подвеждат с нереални обещания и двете страни.

Шерзод Сабиржонович – първи секретар на Департамента по консулско-правни въпроси към Министерството на външните работи на Узбекистан: „Когато хората ни дойдат тук, очакват заплата 4 -5 хиляди лева. Затова е важно да се знае, че в Узбекистан работят 40 лицензирани организации за трудова миграция. Има и подготвителни програми, които за съжаление не предлагат базово обучение по български език, но дават насоки за стандарта и културата на България. За жалост, много хора не знаят Узбекистан и нейните възможности. 60% от населението са млади хора, готови да работят. И след като тази година се присъединихте към Шенген, следим внимателно бизнес процесите у вас, особено в сектор строителство."

Остава проблемът с тромавите процедури по издаването на визи на желаещите от Азия да работят у нас.

Милен Добрев – председател на Русенска търговско-индустриална камара: "Бюрокрацията все още я има. Няма как един бизнес да си планира наемане на работна ръка, която ще се случи да речем след девет месеца."

Според данните на Министерството на икономиката износът на страната ни за Узбекистан през миналата година се е увеличил на близо 64 милиона долара, а преките инвестиции от Узбекистан в България възлизат на 5,7 милиона евро.

