ИЗВЕСТИЯ

Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
Чете се за: 01:27 мин.
По-лека мярка "подписка" получиха трима от...
Чете се за: 03:47 мин.
Одобрен е проектът на Закон за държавния бюджет за 2026 г.
Чете се за: 11:10 мин.
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена...
Чете се за: 04:47 мин.
Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за...
Чете се за: 02:27 мин.

Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки

У нас
Задържаха 28-годишен криминално проявен, разпространявал пликчетата, с които могат да се "зарибяват" деца

От Столичната дирекция на вътрешните дадоха брифинг за засечен от полицията нов вид наркоразпространение. Иззетите артикули са потенциално особено опасни, защото са предназначени за "зарибяване" на деца.

Главен комисар Любомир Николов, директор на СДВР: "След проведена специализирана полицейска акция на служители от 6-то районно по линия наркоразпространение задържахме поредния дилър, за който имахме данни, че разпространява наркотици около училища и питейни заведения в София."

Задържан е 28-годишен български гражданин, криминално проявен, който снабдявал други дилъри и отделни клиенти с различни по вид наркотични вещества.

"В пликчета, наподобяват казано на жаргон "семки и бонбонки" има наркотични вещества, между 3 и 5 грама марихуана във всяко едно пликче."

Наркотиците не са се предавали на купувача лично. Дилърът оставя пликчето на скрито място и изпраща в социална мрежа снимка на мястото, където го оставя.

В наркодилъра са открити екстази и кокаин.

Главен комисар Любомир Николов нарече "нова находка" разпространението на наркотици по този начин и предупреди родители, учители и подрастващи да бъдат особено внимателни.



#СДВР #семки #наркоразпространение #разпространение на наркотици #бонбони

