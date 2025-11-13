Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки

От Столичната дирекция на вътрешните дадоха брифинг за засечен от полицията нов вид наркоразпространение. Иззетите артикули са потенциално особено опасни, защото са предназначени за "зарибяване" на деца.

Главен комисар Любомир Николов, директор на СДВР: "След проведена специализирана полицейска акция на служители от 6-то районно по линия наркоразпространение задържахме поредния дилър, за който имахме данни, че разпространява наркотици около училища и питейни заведения в София."

Задържан е 28-годишен български гражданин, криминално проявен, който снабдявал други дилъри и отделни клиенти с различни по вид наркотични вещества.

"В пликчета, наподобяват казано на жаргон "семки и бонбонки" има наркотични вещества, между 3 и 5 грама марихуана във всяко едно пликче."

Наркотиците не са се предавали на купувача лично. Дилърът оставя пликчето на скрито място и изпраща в социална мрежа снимка на мястото, където го оставя.

В наркодилъра са открити екстази и кокаин.

Главен комисар Любомир Николов нарече "нова находка" разпространението на наркотици по този начин и предупреди родители, учители и подрастващи да бъдат особено внимателни.





