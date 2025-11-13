Тече усилена подготовка за световното първенство по естетическа групова гимнастика в Самоков

Подготовката за световното първенство по естетическа групова гимнастика в Самоков върви усилено, заяви на пресконференция генералният секретар на Българската федерация по естетическа групова гимнастика и вицепрезидент на Международната федерация в този спорт Елена Дукова.

Шампионатът на планетата и съпътстващият международен турнир ще се проведат от 26 до 30 ноември в комплекс "СамЕлион" в Самоков и в него ще участват 2200 гимнастички от 35 държави.

"Състезанието почти наближава, подготовката върви усилено, всички се вълнуват. Опитваме да да направим едно запомнящо се първенство. Очакваме 2200 гимнастички от 35 държави. Много делегати ще пристигнат и за Общото събрание на Международната федерация, което предлага, че нациите ще се увеличат до 45. Всичко върви по план, медалите, купите са готови, всичко възможно от наша страна ще бъде направено", коментира Елена Дукова.

Тя разкри, че цялата концепция за надпреварата е със специална идея, а за откриването на 29 ноември са поканени много състезателки от близкото минало.

"Преди 22 години България е една от страни, които основават Международната федерация. Световното първенство има идея - освен, че е финалното състезание за 2025 година, ние искаме да погледнем и назад в миналото. Част от откриването ще бъде посветено на това. То няма да бъде грандиозно като финанси, а грандиозно от сърце. Поканили сме част от националните състезателки от последните 23 години, които ще изпълнят част от съчетанията си. Искаме да уважим настоящите гимнастички, но и тези, които са били с нас в миналото. Ще има и на фолклорни танцови състави", добави тя.

Старши треньорът на националните отбори жени и девойки Кристина Ташева разкри, че при жените има една промяна, тъй като Сибила Кърпачева е решила да прекрати спортната си кариера.

"Подготовката върви нормално. Ще участваме на Държавното първенство този уикенд. При девойките всичко е наред, засега момичетата са здрави. При жените има малка промяна - те вече са седем, а не осем, тъй като Сибила Кърпачева взе решение да прекрати кариерата си. Съчетанието е променено и е направено за седем гимнастички. Направено е така, че да не си личи липсата на една състезателка. Също така ще имаме нови екипи за Световното първенство", коментира Ташева.

Националният отбор за жени в състав Карина Нейкова, Сияна Табакова, Христиана Ковачева, Виктория Берова, Яна Стайкова, Мария Мехлемова, Сибила Кърпачева и Катрин Тасева спечелиха за първи път в историята златен медал от Европейското първенство в Будапеща (Унгария), а девойките Линой Георгиева, Дария Начева, Жаклин Найденова, Андреа Христова, Андреа Сарафова, Далия Иванова и Никол Златкова се наредиха втори.

"Тук участие ще вземат Русия, Финландия, Естония - най-големи ни конкуренти. Да ние ги победихме на Европейското първенство, но това ще бъде различно състезание", заяви още треньорката.

Националните отбори ще имат едноседмичен лагер в Самоков преди шампионата.

"Амбициите ни за големи. Имаме европейска титла зад гърба си, би трябвало да се борим и за световната. Ние сме хора, които искат да си свършим работата. В крайна сметка, всеки отбор тренира, за да победи", допълни Ташева.

На Световното първенство при жените България ще участва с национален отбор, Академик и Велбъжд Кюстендил, а при девойките - национален отбор, Академик, Етър Елит и Афродита. За отборното класиране се вземат трите най-добри резултата.

В съпътстващия международен турнир са заявени 138 отбора, от които 28 от България. В надпреварата за смесени отбори, която ще се проведе за първи път, има четири тима от Казахстан, Малайзия и Испания.

"Това е най-голямото събитие по естетическа групова гимнастика, правено някога. Най-мащабното, с голяма организация, много е отговорно, защото всички разчитат да е на високо ниво", каза Елена Дукова.

Президентът на БФЕГГ Мариета Дукова разкри, че се предприемат засилени мерки за сигурност заради участието на Русия, Беларус и Украйна.

"Тече усилена подготовка във всички направления. Имаме амбиции всички да останат доволни. Сега се опитваме да осигурим сигурността заради участието на Русия, Беларус и Украйна. Най-вече заради родителите, тъй като спортистите са приятелски настроени един към друг. Надявам се българските отбори да се представят на ниво", заяви тя.

Министерството на младежта и спорта е отпуснало за организацията на шампионата 74 хиляди лева. Искането за допълнителна финансова помощ за таксата към Международната федерация, медицинско осигуряване и охраната е била отказана, разкри Дукова.

Общо организацията на Световното първенство ще излезе между 600 и 700 хиляди лева.

Билети вече се продават, а от федерацията са удовлетворени от темповете на закупуване към момента. Тя се надявам финалите да се наблюдават от над 1500 души.