Румен Радев удостои с Почетния знак на президента изявени български спортисти на церемония в Гербовата зала на президентската институция. Държавният глава стори това за изключителни заслуги в развитието на българския и световния спорт, Олимпийското движение и изграждането на млади таланти и по повод навършването на кръгли годишнини.

Сред отличените са президентът на Българската федерация по скокове на батут и дългогодишен и почетен член на Съвета на Международната федерация по гимнастика Стоян Димитров. Отличие получи и носителят на бронзов медал от световното първенство по волейбол във Франция през 1986 година и президент на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев, както и сребърният медалист от Олимпийските игри в Сидни 2004 и двукратен световен шампион по свободна борба Серафим Бързаков. С Почетен знак бе отличена и трикратната абсолютна световна и двукратна европейска шампионка по художествена гимнастика, вицепрезидент на Българската федерация по художествена гимнастика Мария Петрова, която днес празнува юбилей.

„Не само отбелязваме вашите юбилейни годишнини, но се връщаме към вълнуващи спомени, в които неведнъж сте ни карали да се чувстваме горди. Десетилетия наред разнасяхте славата на родината ни по света и доказвахте, че човешките възможности нямат предел. Вие сте пример за труд, дисциплина и всеотдайност", каза на наградените държавният глава.

„Не само покорихте спортния връх, а се превърнахте в стожери на честта и достойнството на българския спорт. Днес създавате наследство, трамплин към нови по-големи успехи на вашите последователи. Всички вие сте пример за успешна кариера след активната състезателна такава. С воля, професионализъм и труд вие сте лицето на България и нейни представители в европейските и световни организации“, заяви Радев.

„Ще продължаваме да работим за прославата на спорта и да направим така, всички българи да се гордеят с това, което правим", коментира Любомир Ганев, след като беше награден.

„Това отличие показва симбиозата между тези, които се трудим и носим България в сърцата си, и тези, които я представляват. Показва, че ние сме едно и работим заедно“, каза пред медиите Мария Петрова.