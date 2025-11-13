Европейска помощ за Украйна: Има три варианта за финансова подкрепа

ЕС има 3 варианта за покриване на финансовите нужди на Украйна, като най-ефективният е предоставянето на репарационен заем. Това заяви днес в ЕП в Брюксел председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен.



Евросъюзът се ангажира да покрие финансовите нужди на Украйна за следващите 2 години. Според фон дер Лайен вариантите са общоевропейски заем от финансовите пазари, държавите-членки сами да осигурят парите с междуправителствено споразумение или заем, базиран на замразените руски активи в Европа. Белгия, където са голяма част от активите, блокира използването им заради опасения от ответни юридически действия на Русия. Очаква се окончателното решение да бъде взето през декември.

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия: “Вариант три е репарационен заем, базиран на замразените руски активи. Това би означавало да вземем касовото салдо от замразените руски активи и да го предоставим като заем на Украйна. Киев трябва да върне този заем, ако Русия плати репарации. Това е най-ефективният начин да се поддържа отбраната и икономиката на Украйна. И най-ясният да се накара Русия да разбере, че времето не е на нейна страна. Ние ще покажем, че ако е необходимо, сме готови за дългосрочна подкрепа”.