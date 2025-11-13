БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за...
Чете се за: 00:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Лукойл" е поискал отсрочка: Кое е най-малкото зло за руската компания?

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Запази
"Лукойл" е поискал отсрочка: Кое е най-малкото зло за руската компания?
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Руската компания "Лукойл" е поискала от американското министерство на финансите удължаване периода преди налагане на санкциите. Това съобщава Ройтерс като се позовава на свои източници. Според тях компанията е посочила, че има нужда от още време, за да финализира своите ангажименти. Американското финансово министерство забрани трансакции с руската компания след 21 ноември.

За продан са рафинерии на "Лукойл" от Египет до Казахстан и с наближаване на крайния срок, даден от Съединените щати, интересът се покачва. Според изотчници на Ройтерс "Лукойл" е поискал удължаване на срока, за да проучи офертите.

В Казахстан държавната фирма „Казмунайгаз“ проучва оферта за активите на „Лукойл“ в страната.
"Шел" може да изкупи дейността на "Лукойл" в Гана и Нигерия.

В Египет "Лукойл" държи три концесии.

Правителството на Молдова е започнало преговори за национализация.

Ройтерс посочва, че за българската рафинерия на "Лукойл", още преди Съединените щати да обявят санкциите азербайджанската "Socar" и турската "Чингиз холдинг" са подали оферти.

Още на 27 октомври руската компания обяви, че търси купувачи за чуждестранните си активи. Руската компания се беше съгласила да продаде международните си активи на офшорната „Гънвор“, но сделката се провали, след като министерството на финансите на Съединените щати обяви, че не са съгласни.

От американската Служба за контрол на чуждестранните активи определиха компанията като "марионетка на Кремъл" и заявиха, че няма да позволят Москва да продължава да печели пари от дейността на компанията.

Пред Ройтерс Сергей Вакуленко, който е старши сътрудник в центъра „Карнеги“ и бивш ръководител в руската петролна компания „Газпром нефт“, коментира, че "Лукойл" е изправена пред много тежък избор. Ако руската компания продаде активите си, приходите от печалбата могат да бъдат замразени от американското министерство на финансите.

Но ако "Лукойл" не продаде активите си, те ще бъдат замразени, което за руската компания е по-малкото зло. След войната в Украйна, санкциите ще бъдат облекчени и "Лукойл" ще си върне активите.

Според Вакуленко компанията може да избере и модела на "Роснефт". Трите рафинерии на компанията в Германия са под попечителството на Берлин, но остават собственост на "Роснефт".

#най-малкото зло #продажба на "Лукойл" #отсрочка #САЩ

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител в "Лукойл"
1
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител...
БАН отчете екстремна магнитна буря над България
2
БАН отчете екстремна магнитна буря над България
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
3
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
Трамвай блъсна 11-годишно момиче с колело на площад "Славейков"
4
Трамвай блъсна 11-годишно момиче с колело на площад...
България впечатли с рекордна победа на старта в квалификациите за Евробаскет 2027
5
България впечатли с рекордна победа на старта в квалификациите за...
Украйна спира преговорите с Русия - какъв е отговорът на Москва
6
Украйна спира преговорите с Русия - какъв е отговорът на Москва

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
3
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
5
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
6
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби

Още от: Балкани

Оказаха спешна медицинска помощ на протестиращата майка в Белград
Оказаха спешна медицинска помощ на протестиращата майка в Белград
Обсъждат нова отбранителна стратегия на Румъния Обсъждат нова отбранителна стратегия на Румъния
Чете се за: 00:50 мин.
Протест в Белград: Недоволство от проект на Джаред Къшнър - зет на Доналд Тръмп Протест в Белград: Недоволство от проект на Джаред Къшнър - зет на Доналд Тръмп
Чете се за: 01:12 мин.
Гръцки фермери излязоха на протест в Атина срещу загуба на субсидии Гръцки фермери излязоха на протест в Атина срещу загуба на субсидии
Чете се за: 01:05 мин.
Румънският министър на енергетиката заяви, че страната трябва да поеме контрола над местната компания на "Лукойл" Румънският министър на енергетиката заяви, че страната трябва да поеме контрола над местната компания на "Лукойл"
Чете се за: 01:42 мин.
Русия е готова да се откаже от контрола си върху сръбската "Нис" Русия е готова да се откаже от контрола си върху сръбската "Нис"
Чете се за: 02:57 мин.

Водещи новини

Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за нефтените продукти
Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за нефтените...
Чете се за: 00:20 мин.
Политика
Росен Желязков: Днес ще внесем в НС проекта за Бюджет за 2026 година Росен Желязков: Днес ще внесем в НС проекта за Бюджет за 2026 година
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
След провала на тристранния съвет: Работодателите с критики към Бюджет 2026 След провала на тристранния съвет: Работодателите с критики към Бюджет 2026
Чете се за: 01:45 мин.
Политика
"Лукойл" поиска от САЩ отсрочка преди налагане на санкции "Лукойл" поиска от САЩ отсрочка преди налагане на санкции
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Омбудсманът Велислава Делчева: Не взимам бонуси, заплатата ми е...
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Доналд Тръмп подписа закона за край на бюджетната парализа в САЩ
Чете се за: 01:30 мин.
САЩ и Канада
Спомен за жертвите на атентатите - 10 години от нападенията в Париж
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Светослав Бенчев: В България има достатъчно гориво
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ