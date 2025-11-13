"Лукойл" е поискал отсрочка: Кое е най-малкото зло за руската компания?

Руската компания "Лукойл" е поискала от американското министерство на финансите удължаване периода преди налагане на санкциите. Това съобщава Ройтерс като се позовава на свои източници. Според тях компанията е посочила, че има нужда от още време, за да финализира своите ангажименти. Американското финансово министерство забрани трансакции с руската компания след 21 ноември.

За продан са рафинерии на "Лукойл" от Египет до Казахстан и с наближаване на крайния срок, даден от Съединените щати, интересът се покачва. Според изотчници на Ройтерс "Лукойл" е поискал удължаване на срока, за да проучи офертите.

В Казахстан държавната фирма „Казмунайгаз“ проучва оферта за активите на „Лукойл“ в страната.

"Шел" може да изкупи дейността на "Лукойл" в Гана и Нигерия.

В Египет "Лукойл" държи три концесии.

Правителството на Молдова е започнало преговори за национализация.

Ройтерс посочва, че за българската рафинерия на "Лукойл", още преди Съединените щати да обявят санкциите азербайджанската "Socar" и турската "Чингиз холдинг" са подали оферти.

Още на 27 октомври руската компания обяви, че търси купувачи за чуждестранните си активи. Руската компания се беше съгласила да продаде международните си активи на офшорната „Гънвор“, но сделката се провали, след като министерството на финансите на Съединените щати обяви, че не са съгласни.

От американската Служба за контрол на чуждестранните активи определиха компанията като "марионетка на Кремъл" и заявиха, че няма да позволят Москва да продължава да печели пари от дейността на компанията.

Пред Ройтерс Сергей Вакуленко, който е старши сътрудник в центъра „Карнеги“ и бивш ръководител в руската петролна компания „Газпром нефт“, коментира, че "Лукойл" е изправена пред много тежък избор. Ако руската компания продаде активите си, приходите от печалбата могат да бъдат замразени от американското министерство на финансите.

Но ако "Лукойл" не продаде активите си, те ще бъдат замразени, което за руската компания е по-малкото зло. След войната в Украйна, санкциите ще бъдат облекчени и "Лукойл" ще си върне активите.

Според Вакуленко компанията може да избере и модела на "Роснефт". Трите рафинерии на компанията в Германия са под попечителството на Берлин, но остават собственост на "Роснефт".