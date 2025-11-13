Делото за побоя над полицейския началник: Съдът промени в по-леки мерките на обвиняемите младежи

Русенският окръжен съд измени мярката за неотклонение на 19-годишния Жулиен Кязъмов днес от "домашен арест" в подписка и парична гаранция в размер на 4000 лева. Това стана ясно след искане от страна на защитата на обвиняемия с мотива, че той е с чисто съдебно минало и няма опасност да се укрие.



Младежът е един от обвинените за побоя над директора на ОДМВР-Русе ст.комисар Николай Кожухаров. Русенските магистрати измениха и мярката за неотклонение от "домашен арест" в подписка и за Кирил Гочев, който е шофирал автомобила в нощта на инцидента.

Останалите двама обвиняеми са с различни мерки за неотклонение – Виктор Иванов с домашен арест, а непълнолетният Станислав А. – под надзора на Детска педагогическа стая.

Жулиен Кязъмов: „Справедливо е решението, доволен съм.“