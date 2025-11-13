БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за...
Чете се за: 02:27 мин.

Спортни новини 13.11.2025 г., 12:30 ч.

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
спортни новини
Водещи новини

Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за нефтените продукти
Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за нефтените...
Чете се за: 02:27 мин.
Политика
Росен Желязков: Днес ще внесем в НС проекта за бюджет за 2026 година Росен Желязков: Днес ще внесем в НС проекта за бюджет за 2026 година
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
След провала на тристранния съвет: Работодателите с критики към Бюджет 2026 След провала на тристранния съвет: Работодателите с критики към Бюджет 2026
Чете се за: 01:45 мин.
Политика
"Лукойл" е поискал отсрочка: Кое е най-малкото зло за руската компания? "Лукойл" е поискал отсрочка: Кое е най-малкото зло за руската компания?
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Омбудсманът Велислава Делчева: Не взимам бонуси, заплатата ми е...
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Спомен за жертвите на атентатите - 10 години от нападенията в Париж
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Двойно поскъпване и разширяване на синята и зелената зона в София
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Подписвам невероятен закон, страната ни работи отново":...
Чете се за: 02:55 мин.
По света
