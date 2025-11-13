БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В помощ на възрастните хора в Кюстендилско: Ученици разработиха брошури за въвеждане на еврото

от БНТ , Репортер: Слави Илиев
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
В помощ на възрастни хора ученици разработиха информационни брошури и постери за предстоящото въвеждане на еврото у нас от 1 януари. Инициативата е на младежите от Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев” в Кюстендил.

Ванеса Гергова е ученичка в 12-и клас в професионалната гимназия по икономика и мениджмънт в Кюстендил. Опасенията на възрастните хора от родното ѝ село я провокират да се включи в инициативата.

Ванеса Гергова – ученичка в 12-и клас: "Те често задават въпроси към по-младите относно приема на еврото, страхуват се да не бъдат измамени и точно това ме накара да се включа в изготвянето на брошурата."

В едната брошура младежите посочват всички нови евробанкноти и монети, а в другата - най-важните срокове за въвеждането на новата валута у нас.

Никол - ученичка в 12-и клас: "Този постер е изработен с цел да разпознаваме отличителните знаци на еврото и за да бъдем запознати, като пипнем банкнотата - водният знак и другите отличителни белези."

Учителите също подкрепят инициативата на децата.

Диляна Боева – учител по икономически дисциплини: "Смятам, че ние като икономисти, сме именно хората, които сме доста добре подготвени, за да осъществим една такава информационна кампания и с нашите знания и умения и с помощта на нашите ученици - ще бъдем много полезни в този преход, който се очертава да бъде труден, може би най-вече за възрастните хора."

След като бъдат отпечатани брошурите, ще достигнат до всички 71 населени места в Община Кюстендил и ще бъдат поставени на видно място във всяко кметство.

#България и еврото #брошура #инициатива #Кюстендил #ученици #новини в Метрото

