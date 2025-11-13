БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мария Петрова: Човек не може да има всичко

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Запази

Златният медал на ансамбъла ни в Токио и среброто на Боряна Калейн в Париж трябва да послужат както за вдъхновение, така и за основа за бъдещи успехи, смята Петрова.

Мария Петрова
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Мария Петрова празнува днес 50-годишен юбилей. Екипът ни пожелава здраве, дълголетие и радост. Трикратната ни абсолютна световна шампионка в художествената гимнастика даде специално интервю за БНТ, в което говори за успехите и несполуките, както и за посоката в която се развива този спорт днес.

Златният медал на ансамбъла ни в Токио и среброто на Боряна Калейн в Париж трябва да послужат както за вдъхновение, така и за основа за бъдещи успехи, смята Петрова.

„Ние работим в тази насока да задържим тези успехи, а и да надградим, защото в индивидуалното можем да постигнем повече. След сребърния идва и златният медал, дай Боже. Всички работим в тази насока“, каза Петрова.

Липсата на медал от Олимпийски игри не натъжава бившата гимнастичка. Напротив.

„Наистина аз съм участвала на две Олимпиади и имам две пети места, но пък си казвам, че така е трябвало да бъде. Човек не може да има всичко, да си три пъти абсолютен световен шампион и два пъти европейски с още много медали, мисля, че е достатъчно като удовлетворение“, коментира още Петрова.

Цялото интервю с Мария Петрова гледайте в неделя от 13:15 в предаването „Зала на славата“.

Свързани статии:

Честит юбилей на Мария Петрова
Честит юбилей на Мария Петрова
По повод личния празник на Мария Петрова БНТ 1 ще излъчи...
Чете се за: 01:10 мин.
#Мария Петрова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител в "Лукойл"
1
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител...
БАН отчете екстремна магнитна буря над България
2
БАН отчете екстремна магнитна буря над България
Трамвай блъсна 11-годишно момиче с колело на площад "Славейков"
3
Трамвай блъсна 11-годишно момиче с колело на площад...
България впечатли с рекордна победа на старта в квалификациите за Евробаскет 2027
4
България впечатли с рекордна победа на старта в квалификациите за...
Украйна спира преговорите с Русия - какъв е отговорът на Москва
5
Украйна спира преговорите с Русия - какъв е отговорът на Москва
Силна геомагнитна буря: Северно сияние се появи над България
6
Силна геомагнитна буря: Северно сияние се появи над България

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
3
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
5
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
6
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби

Още от: Художествена гимнастика

Честит юбилей на Мария Петрова
Честит юбилей на Мария Петрова
Очаквайте: Мария Петрова в предаването "Зала на славата" Очаквайте: Мария Петрова в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 00:45 мин.
Боряна Калейн и Мария Гроздева са в Лондон за участие в 8-ия Европейски форум и асамблея на спортистите Боряна Калейн и Мария Гроздева са в Лондон за участие в 8-ия Европейски форум и асамблея на спортистите
Чете се за: 01:30 мин.
Клуб „Илиана“ отново е шампион на България по художествена гимнастика Клуб „Илиана“ отново е шампион на България по художествена гимнастика
Чете се за: 01:57 мин.
Илиана Раева откри държавното по художествена гимнастика Илиана Раева откри държавното по художествена гимнастика
Чете се за: 02:37 мин.
Техническият комитет по гимнастика на ФИГ проведе заседание в България Техническият комитет по гимнастика на ФИГ проведе заседание в България
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за нефтените продукти
Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за нефтените...
Чете се за: 02:27 мин.
Политика
Росен Желязков: Днес ще внесем в НС проекта за бюджет за 2026 година Росен Желязков: Днес ще внесем в НС проекта за бюджет за 2026 година
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
След провала на тристранния съвет: Работодателите с критики към Бюджет 2026 След провала на тристранния съвет: Работодателите с критики към Бюджет 2026
Чете се за: 01:45 мин.
Политика
"Лукойл" е поискал отсрочка: Кое е най-малкото зло за руската компания? "Лукойл" е поискал отсрочка: Кое е най-малкото зло за руската компания?
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Омбудсманът Велислава Делчева: Не взимам бонуси, заплатата ми е...
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Спомен за жертвите на атентатите - 10 години от нападенията в Париж
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Двойно поскъпване и разширяване на синята и зелената зона в София
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Подписвам невероятен закон, страната ни работи отново":...
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ