Мария Петрова: Човек не може да има всичко

Мария Петрова празнува днес 50-годишен юбилей. Екипът ни пожелава здраве, дълголетие и радост. Трикратната ни абсолютна световна шампионка в художествената гимнастика даде специално интервю за БНТ, в което говори за успехите и несполуките, както и за посоката в която се развива този спорт днес.

Златният медал на ансамбъла ни в Токио и среброто на Боряна Калейн в Париж трябва да послужат както за вдъхновение, така и за основа за бъдещи успехи, смята Петрова.

„Ние работим в тази насока да задържим тези успехи, а и да надградим, защото в индивидуалното можем да постигнем повече. След сребърния идва и златният медал, дай Боже. Всички работим в тази насока“, каза Петрова.

Липсата на медал от Олимпийски игри не натъжава бившата гимнастичка. Напротив.

„Наистина аз съм участвала на две Олимпиади и имам две пети места, но пък си казвам, че така е трябвало да бъде. Човек не може да има всичко, да си три пъти абсолютен световен шампион и два пъти европейски с още много медали, мисля, че е достатъчно като удовлетворение“, коментира още Петрова.

