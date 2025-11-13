По-лека мярка "подписка" получиха трима от младежите, пребили шефа на русенската полиция

По-лека мярка за неотклонение "подписка" получиха трима от младежите, обвинени за побоя над директора на русенската полиция ст.комисар Николай Кожухаров като единият от тях ще трябва да заплати и парична гаранция в размер на 4 000 лева.

Това стана ясно днес след като защитата на обвиняемите обжалва наложеното от Апелативния съд във Велико Търново наказание те да останат под домашен арест.

Припомняме, че до инцидента се стигна след забележка за рисково шофиране, направена от полицейския началник в началото на септември.

Русенският окръжен съд измени мярката за неотклонение на 19-годишния Жулиен Кязимов от "домашен арест" в "подписка" и парична гаранция в размер на 4000 лева.

До това решение се стигна след обжалване от страна на защитата на обвиняемия с мотива, че той е с чисто съдебно минало и няма опасност да се укрие.

Жулиен Кязъмов - обвиняем: Справедливо е решението, доволен съм. Станислав Иванов - адвокат на Жулиен Кязъмов: Обвиненията са едни и същи от първоначалния момент. Тук, обаче съдията направи друг прочит на доказателствата. Комуникацията с Окръжна прокуратура Велико Търново е много по-добра и смятаме, ни се случва това, което трябва да се случи. Претенцията по отношение на телесната повреда на Кожухаров е най-вероятно няма да остане, като обвинение по отношение на Жулиен.

В съдебната зала стана ясно, че съществува вероятност обвинението срещу Жулиен Кязимов да бъде променено.

Освен за хулиганство, той ще отговаря за причиняването на лека телесна повреда на съседа на комисар Кожухаров - Георги Димитров.

Йордан Кожухаров - прокурор от Апелативна прокуратура – Велико Търново: Първо ще обсъдим мотивите на съда и тогава, ако преценим, че имаме основание може и да обжалваме, но може и да се съобразим със съда. На този етап предстои да се конкретизира обвинението срещу Жулиен.

По-лека мярка за неотклонение от "домашен арест" в "подписка" днес получи и младежът, който е шофирал автомобила в нощта на инцидента - Кирил Гочев. Като мотив за това от защитата посочиха, че той трябва да работи и да се издържа.

Георги Георгиев - адвокат на Кирил Гочев: Считам, че в настоящия случай съдът изпълни задълженията си. Мисля, че прокуратурата също следваше поне да потвърди или да подкрепи нашите искания с цел спазването на закона. По отношение на престъплението дали е извършено или не, ще има отделно дело, в което ще се разглежда това поведение. Но мерките за процесуална принуда считаме, че бяха прекалено тежки.

По-късно днес, русенските магистрати намалиха мярката за неотклонение от „домашен арест" в "подписка" и на Виктор Иванов.

Към момента 16-годишният Станислав, който е четвъртият обвиняем остава под надзора на Детска педагогическа стая.

Междувременно тройна медицинска експертиза потвърди, че пострадалият полицейски шеф е получил тежка телесна повреда.

Очаква се делото по същество да започне до средата на декември.