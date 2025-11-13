Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево? Италия разследва "снайперистки сафарита"

Прокуратурата в Милано разследва данни, че италиански граждани са ходили на "снайперистки сафарита" в Босна по време на войната в началото на 90-те. Твърди се, че участниците в пътуванията са плащали големи суми, за да стрелят срещу цивилни по време на обсадата на Сараево от 1992 до 1996 година. Разкритията са на италианския журналист Ецио Гавацени, който е сезирал прокуратурата в Милано.

Италианският журналист разказва за "лов на хора", организиран за богаташи, пристрастени към оръжието, които плащали суми от порядъка на 100 хиляди в твърда валута, за да убиват беззащитни цивилни от сръбските позиции на хълмовете край Сараево. Повече от 11 хиляди души загубиха живота си по време на четиригодишна брутална обсада на босненската столица. Сред стрелците е имало и много италианци.

Ецио Гавацени - журналист: "Става дума за професионалисти, нотариуси, адвокати, хора с доходи, предприемачи с приходи, както разбира се оръжейни ентусиасти и ловци."

Твърдения за чуждестранни ловци на хора са се появявали няколко пъти през годините, но сега доказателствата, събрани от журналиста Гавацени се проучват от италианската прокуратура за борба с тероризма. Обвиненията са за убийство.

Ецио Гавацени - журналист: "Има редица доказателства, за които сега не мога да говоря. Мога да кажа, че прокуратурата е решена да издири имената на тези, нека ги наречем ловци или снайперисти. Има доказателства за тях, както и за наличие на организация, защото е ясно, че хората не биха могли да отидат до мястото просто с колите си."

Гавацени разполага и с показанията на офицер от босненското военно разузнаване, който твърди, че негови колеги са разкрили кървавите сафарита в края на 1993 г. и в началото на следващата година са предали информацията на италианското военно разузнаване. Италианските служби открили, че "сафари" туристи излитат от Триест и впоследствие стигат до хълмовете край Сараево.

Ецио Гавацени чул за снайперистките ваканции за първи път преди 30 години, когато "Кориере де ла Сера" разказва историята, но без твърди доказателства. Журналистът се връща на темата, след като гледал документален филм от 2022 година на словенския режисьор Миран Зупанич, който твърди, че в убийствата са участвали граждани на няколко държави, включително Съединените щати, Русия и Италия. Разследването в самата Босна е в застой.

Ецио Гавацени - журналист: "Със сигурност сърбите имат някаква роля, защото те са контролирали територията. Така, че ако минаваш през тяхна територия, очевидно трябва да имаш връзки."

През 1992 г. руският националист писател и политик Едуард Лимонов е заснет да стреля с тежка картечница срещу Сараево. Той не е плащал за военен туризъм, а е бил гост на босненския сръбски лидер Радован Караджич, осъден по-късно за геноцид от Международния трибунал в Хага. Италианските власти вече са успели да съставят списък от свидетели, които да помогнат за откриване на участниците в евентуални сафарита. Британски военни, служили в Сараево през 90-те обаче, твърдят пред Би Би Си, че никога не са чували за "снайперистки туризъм" по време на конфликта в Босна и го определят като "градска легенда".