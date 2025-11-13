Новините 13.11.2025 г.

Акценти за деня:

У НАС

УНИЦЕФ и МОН разширяват програмата "Стъпки заедно"

УНИЦЕФ засилва сътрудничеството с Министерството на образованието за по-безопасни и подкрепящи училища от тази учебна година. Програмата помага на учениците да се чувстват по-сигурни в училище и онлайн и включва работилници за социални и емоционални умения, обучения за учители, ментори и родителски срещи.

Какво да правим със стотинките преди еврото?

След 1 януари ще можем да плащаме с левове още месец, но търговците имат право да откажат плащане с повече от 50 монети наведнъж. Онлайн платформата "Ние, потребителите" предлага няколко идеи за събиране на монети преди въвеждането на еврото.

СВЯТ

“Дом за фенове” на стрийминг платформа във Филаделфия

Една от големите световни платформи за стрийминг на филми създаде свой “дом за фенове” във Филаделфия. Мястото е огромно (над 9000 кв. м) и предлага потапящи преживявания от популярни филми и сериали като "Squid Game", "Bridgerton", "K-pop Demon Hunters" и "Emily in Paris".

Награда "Икона на годината" за Джанет Джаксън

Певицата Джанет Джаксън получи престижната награда "Икона на годината" на благотворителната гала вечер "Звезди срещу рака" в Бевърли Хилс. Наградата ѝ беше връчена от Лайза Минели, а Джанет благодари на семейството и феновете си за подкрепата през годините.

Хиляди кукли Labubu бяха изкупени за секунди по време на лайвстрийм в Лондон

Куклите Labubu предизвикаха пълна лудница в Лондон, като хиляди играчки бяха изкупени за секунди по време на лайвстрийм. Така до Великобритания стигна китайската треска за масово пазаруване за Деня на самотните, който се отбелязва в началото на ноември.

Първият руски хуманоиден робот с AI падна по лице при дебюта си

Първият руски хуманоиден робот с изкуствен интелект падна на сцената по време на официалния си дебют на технологично събитие в Москва. Роботът, наречен AIDOL, трябваше да демонстрира умения за ходене, взаимодействие с предмети и човешка комуникация. Още със стъпките си на сцената, машината падна по лице, а екипът бързо я покри със завеса.

СПОРТ

Мартин Георгиев – “Националният отбор се нуждае от повече подкрепа”

“Националният отбор се нуждае от повече подкрепа, за да тръгне във възходяща линия”. Призивът към привържениците отправи един от най-младите футболисти в състава – Мартин Георгиев, в интервю за БНТ.

Волейбол: Левски се класира за плейофите в Шампионската лига

Волейболният клуб Левски се класира за третия квалификационен кръг на мъжката Шампионска лига. “Сините” спечелиха с 3:0 гейма реванша срещу Мурса Осиек и са на крачка от груповата фаза.

Нов силен мач за Александър Везенков в Евролигата

Александър Везенков изигра силен мач в баскетболната Евролига, отбелязвайки 14 точки за успеха на неговия Олимпиакос над Жалгирис с 95:78 в 10-ия кръг на редовния сезон.

Световно първенство по скокове на батут

Българският национален отбор по скокове на батут участва в Световното първенство в испанския град Памплона, където участват над 400 състезатели. Мариян Михалев (мъже) и Христина Пенева (жени) заеха съответно 47-о и 35-о място. Предстои състезанието при юношите и девойките.

Румен Радев удостои с Почетния знак на президента изявени спортисти

Държавният глава Румен Радев удостои с Почетния знак на президента Мария Петрова, Любомир Ганев, Серафим Бързаков и Стоян Димитров. Признанието е за изключителни заслуги в развитието на българския и световния спорт, олимпийското движение и изграждането на млади таланти, както и по повод навършването на кръгли годишнини.