БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бюджет 2026: Коалиционен - нито ляв, нито десен, нито...
Чете се за: 06:20 мин.
Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево?...
Чете се за: 04:00 мин.
Обвинителният акт срещу Благомир Коцев е внесен в съда
Чете се за: 04:52 мин.
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
Чете се за: 01:27 мин.
По-лека мярка "подписка" получиха трима от...
Чете се за: 03:47 мин.
Одобрен е проектът на Закон за държавния бюджет за 2026 г.
Чете се за: 11:10 мин.
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена...
Чете се за: 04:47 мин.
Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Новините 13.11.2025 г.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:40 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Акценти за деня:

У НАС

УНИЦЕФ и МОН разширяват програмата "Стъпки заедно"

УНИЦЕФ засилва сътрудничеството с Министерството на образованието за по-безопасни и подкрепящи училища от тази учебна година. Програмата помага на учениците да се чувстват по-сигурни в училище и онлайн и включва работилници за социални и емоционални умения, обучения за учители, ментори и родителски срещи.

Какво да правим със стотинките преди еврото?

След 1 януари ще можем да плащаме с левове още месец, но търговците имат право да откажат плащане с повече от 50 монети наведнъж. Онлайн платформата "Ние, потребителите" предлага няколко идеи за събиране на монети преди въвеждането на еврото.

СВЯТ

“Дом за фенове” на стрийминг платформа във Филаделфия

Една от големите световни платформи за стрийминг на филми създаде свой “дом за фенове” във Филаделфия. Мястото е огромно (над 9000 кв. м) и предлага потапящи преживявания от популярни филми и сериали като "Squid Game", "Bridgerton", "K-pop Demon Hunters" и "Emily in Paris".

Награда "Икона на годината" за Джанет Джаксън

Певицата Джанет Джаксън получи престижната награда "Икона на годината" на благотворителната гала вечер "Звезди срещу рака" в Бевърли Хилс. Наградата ѝ беше връчена от Лайза Минели, а Джанет благодари на семейството и феновете си за подкрепата през годините.

Хиляди кукли Labubu бяха изкупени за секунди по време на лайвстрийм в Лондон

Куклите Labubu предизвикаха пълна лудница в Лондон, като хиляди играчки бяха изкупени за секунди по време на лайвстрийм. Така до Великобритания стигна китайската треска за масово пазаруване за Деня на самотните, който се отбелязва в началото на ноември.

Първият руски хуманоиден робот с AI падна по лице при дебюта си

Първият руски хуманоиден робот с изкуствен интелект падна на сцената по време на официалния си дебют на технологично събитие в Москва. Роботът, наречен AIDOL, трябваше да демонстрира умения за ходене, взаимодействие с предмети и човешка комуникация. Още със стъпките си на сцената, машината падна по лице, а екипът бързо я покри със завеса.

СПОРТ

Мартин Георгиев – “Националният отбор се нуждае от повече подкрепа”

“Националният отбор се нуждае от повече подкрепа, за да тръгне във възходяща линия”. Призивът към привържениците отправи един от най-младите футболисти в състава – Мартин Георгиев, в интервю за БНТ.

Волейбол: Левски се класира за плейофите в Шампионската лига

Волейболният клуб Левски се класира за третия квалификационен кръг на мъжката Шампионска лига. “Сините” спечелиха с 3:0 гейма реванша срещу Мурса Осиек и са на крачка от груповата фаза.

Нов силен мач за Александър Везенков в Евролигата

Александър Везенков изигра силен мач в баскетболната Евролига, отбелязвайки 14 точки за успеха на неговия Олимпиакос над Жалгирис с 95:78 в 10-ия кръг на редовния сезон.

Световно първенство по скокове на батут

Българският национален отбор по скокове на батут участва в Световното първенство в испанския град Памплона, където участват над 400 състезатели. Мариян Михалев (мъже) и Христина Пенева (жени) заеха съответно 47-о и 35-о място. Предстои състезанието при юношите и девойките.

Румен Радев удостои с Почетния знак на президента изявени спортисти

Държавният глава Румен Радев удостои с Почетния знак на президента Мария Петрова, Любомир Ганев, Серафим Бързаков и Стоян Димитров. Признанието е за изключителни заслуги в развитието на българския и световния спорт, олимпийското движение и изграждането на млади таланти, както и по повод навършването на кръгли годишнини.

Последвайте ни

ТОП 24

Честит юбилей на Мария Петрова
1
Честит юбилей на Мария Петрова
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
2
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
Лекарят, прегазил кучето Мая, се яви в районното - наложиха му гаранция от 5000 лева
3
Лекарят, прегазил кучето Мая, се яви в районното - наложиха му...
Силна геомагнитна буря: Северно сияние се появи над България
4
Силна геомагнитна буря: Северно сияние се появи над България
"Дарт Вейдър" по релсите – България тества първия си нов влак от 20 години
5
"Дарт Вейдър" по релсите – България тества първия...
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
6
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки

Най-четени

Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
1
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
2
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
6
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ...

Още от: По света

Първият руски хуманоиден робот с AI падна по лице при дебюта си
Първият руски хуманоиден робот с AI падна по лице при дебюта си
Хиляди кукли Labubu бяха изкупени за секунди по време на лайвстрийм в Лондон Хиляди кукли Labubu бяха изкупени за секунди по време на лайвстрийм в Лондон
Чете се за: 01:00 мин.
Награда "Икона на годината" за Джанет Джаксън Награда "Икона на годината" за Джанет Джаксън
Чете се за: 00:45 мин.
“Дом за фенове” на стрийминг платформа във Филаделфия “Дом за фенове” на стрийминг платформа във Филаделфия
Чете се за: 00:42 мин.
Изпитен маратон в Южна Корея: зрелостниците държат 8-часов тест Изпитен маратон в Южна Корея: зрелостниците държат 8-часов тест
Чете се за: 00:50 мин.
Наоми Кембъл на лична среща с папа Франциск във Ватикана Наоми Кембъл на лична среща с папа Франциск във Ватикана
Чете се за: 00:32 мин.

Водещи новини

Бюджет 2026: Коалиционен - нито ляв, нито десен, нито либерален - нито консервативен (ОБЗОР)
Бюджет 2026: Коалиционен - нито ляв, нито десен, нито либерален -...
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево? Италия разследва "снайперистки сафарита" Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево? Италия разследва "снайперистки сафарита"
Чете се за: 04:00 мин.
По света
"За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу насилието над животни (СНИМКИ и ВИДЕО) "За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу насилието над животни (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
10 години по-късно: Тежкият спомен за най-кървавия атентат във Франция 10 години по-късно: Тежкият спомен за най-кървавия атентат във Франция
Чете се за: 03:12 мин.
По света
След разкритията по скандала "Епстийн" от Белия дом...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Обвинителният акт срещу Благомир Коцев е внесен в съда
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ